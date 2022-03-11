Харьков уже 16 день россияне беспощадно обстреливают. Многие дома разрушены. Несмотря на работу коммунальщиков, восстановить теплоснабжение в 400 домах невозможно.
Важно Оккупанты безуспешно пытаются заблокировать Харьков с севера, – Генштаб
Поэтому Терехов попросил харьковчан оставаться в подвалах, метро, бомбоубежищах. Людей обеспечат теплой одеждой, едой и медикаментами.
Также можно переходить в школы и детсады, которые отапливаются.
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