Харків вже 16 день росіяни нещадно обстрілюють. Багато будинків зруйновані. Попри роботу комунальників, відновити теплопостачання у 400 будинках неможливо.

Важливо Окупанти безуспішно намагаються заблокувати Харків з півночі, – Генштаб

Тому Терехов попросив харків'ян залишатись в підвалах, метро, бомбосховищах. Людей забезпечать теплою одежею, їжею та медикаментами.

Також можна переходити до шкіл та дитсадків, які опалюються.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово.