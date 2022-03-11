Харків вже 16 день росіяни нещадно обстрілюють. Багато будинків зруйновані. Попри роботу комунальників, відновити теплопостачання у 400 будинках неможливо.
Важливо Окупанти безуспішно намагаються заблокувати Харків з півночі, – Генштаб
Тому Терехов попросив харків'ян залишатись в підвалах, метро, бомбосховищах. Людей забезпечать теплою одежею, їжею та медикаментами.
Також можна переходити до шкіл та дитсадків, які опалюються.
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До теми – Харківське метро стало домом: як там живуть містяни: