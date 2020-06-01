Власть Парижа 31 мая открыла площадь перед Собором Парижской Богоматери. Это произошло впервые после пожара, который вспыхнул 15 апреля 2019 года.

Церемонию открытия площади проводили с участием городской главы Парижа Анн Идальго, сообщает le Parisien.

Важно Пожар в Нотр-Даме: собор могут полностью не спасти

Сейчас открыли лишь две трети площади перед собором. На остальной части продолжается реконструкция Нотр-Дама де Пари, который пострадал из-за пожара.

Площадь закрыли после пожара, поскольку она представляла угрозу для здоровья людей. Все потому, что во время пожара расплавилось около 300 тонн свинца.

Повышенную концентрацию свинца впоследствии обнаружили в почве вокруг Собора Парижской Богоматери и даже в соседней школе.



Церемония открытия площади перед Нотр-Дамом / фото EPA

Нотр-Дам де Пари и страшный пожар: коротко

Нотр-Дам – готический собор в Париже. Его строили почти 200 лет – с 1163 и до 1345. То есть построен он 675 лет назад.

В 2019 году произошел пожар, о котором говорил без преувеличения весь мир. Тогда рухнул шпиль собора, а также полностью выгорели две трети его крыши.