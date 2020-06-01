Влада Парижа 31 травня відкрила площу перед Собором Паризької Богоматері. Це відбулося вперше після пожежі, яка спалахнула 15 квітня 2019 року.

Церемонію відкриття площі проводили за участю міської голови Парижа Анн Ідальго, повідомляє le Parisien.

Важливо Пожежа в Нотр-Дамі: собор можуть повністю не врятувати

Наразі відкрили лише дві третини площі перед собором. На іншій частині триває реконструкція Нотр-Даму де Парі, який постраждав через пожежу.

Площу закрили після пожежі, оскільки вона становила загрозу для здоров'я людей. Усе через те, що під час пожежі розплавилося близько 300 тонн свинцю.

Підвищену концентрацію свинцю згодом виявили у ґрунті довкола Собору Паризької Богоматері й навіть у сусідній школі.



Церемонія відкриття площі перед Нотр-Дамом / фото EPA

Нотр-Дам де Парі і жахлива пожежа: коротко

Нотр-Дам – готичний собор у Парижі. Його будували майже 200 років – з 1163 і аж до 1345. Тобто збудований він 675 років тому.

У 2019 році сталася пожежа, про яку говорив без перебільшення увесь світ. Тоді обвалився шпиль собору, а також повністю вигоріли дві третини його даху.