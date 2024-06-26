Напомним, что в 2022 году украинцы донатили в Благотворительный фонд Сергея Притулы, чтобы приобрести Bayraktar. Однако турецкий производитель предоставил БпЛА бесплатно, а взамен собранные 600 миллионов пошли на покупку спутника ICEYE.
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Какие результаты работы спутника за почти 2 года
Разведчики пользуются "народным спутником" ICEYE с августа 2022 года. С тех пор удалось обнаружить сотни вражеских объектов, как на временно оккупированных территориях, так и на территории страны-агрессора.
Поэтому, за 2 года использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE специалисты ГУР МО в целом сделали 4 173 снимка вражеских объектов, среди них:
- 370 – аэродромы;
- 238 – позиции ПВО и радиотехнической разведки;
- 153 – нефтебазы и склады горючего;
- 147 – склады ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;
- 17 – военно-морские базы.
Кроме того, как добавили в разведке, в объективе спутника также находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, его полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания. В комплексе это позволяет украинским защитникам отслеживать динамику движений России с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва.
"Народный спутник" позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, куда относится и незаконный мост между Россией и оккупированным Крымом. Огромное преимущество космического аппарата ICEYE – в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой,
– объяснили в ГУР МО.
Какие объекты обнаружили с помощью "народного спутника" / Фото ГУР МО
Более того, с помощью спутниковых снимков можно точно идентифицировать вид и тип боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах врага. Так, в ГУР отметили, что около 38% спутниковых снимков использовали для непосредственной подготовки атак на вражеские объекты.
Наша безграничная благодарность каждому гражданину, кто присоединился к благотворительному проекту Фонда Сергея Притулы – это одна из лучших инвестиций в обороноспособность Украины!
– добавили в разведке.