Напомним, что в 2022 году украинцы донатили в Благотворительный фонд Сергея Притулы, чтобы приобрести Bayraktar. Однако турецкий производитель предоставил БпЛА бесплатно, а взамен собранные 600 миллионов пошли на покупку спутника ICEYE.

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Какие результаты работы спутника за почти 2 года

Разведчики пользуются "народным спутником" ICEYE с августа 2022 года. С тех пор удалось обнаружить сотни вражеских объектов, как на временно оккупированных территориях, так и на территории страны-агрессора.

Поэтому, за 2 года использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE специалисты ГУР МО в целом сделали 4 173 снимка вражеских объектов, среди них:

370 – аэродромы;

238 – позиции ПВО и радиотехнической разведки;

153 – нефтебазы и склады горючего;

147 – склады ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17 – военно-морские базы.

Кроме того, как добавили в разведке, в объективе спутника также находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, его полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания. В комплексе это позволяет украинским защитникам отслеживать динамику движений России с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва.

"Народный спутник" позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, куда относится и незаконный мост между Россией и оккупированным Крымом. Огромное преимущество космического аппарата ICEYE – в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой,

– объяснили в ГУР МО.

Какие объекты обнаружили с помощью "народного спутника" / Фото ГУР МО

Более того, с помощью спутниковых снимков можно точно идентифицировать вид и тип боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах врага. Так, в ГУР отметили, что около 38% спутниковых снимков использовали для непосредственной подготовки атак на вражеские объекты.

Наша безграничная благодарность каждому гражданину, кто присоединился к благотворительному проекту Фонда Сергея Притулы – это одна из лучших инвестиций в обороноспособность Украины!

– добавили в разведке.

Справка. 22 июня 2022 года Сергей Притула объявил сбор на 3 беспилотника Bayraktar. Всего за 2 дня украинцы задонатили 600 миллионов гривен. Тогда Благотворительный фонд Сергея Притулы сообщил, что удастся приобрести аж 4 дрона. Однако турецкая компания Baykar решила бесплатно предоставить Украине беспилотники, ведь вдохновилась единством украинцев. Тогда было решено на собранные средства приобрести спутник компании ICEYE и доступ к базе данных.