Нагадаємо, що у 2022 році українці донатили у Благодійний фонд Сергія Притули, щоб придбати Bayraktar. Однак турецький виробник надав БпЛА безкоштовно, а натомість зібрані 600 мільйонів пішли на купівлю супутника ICEYE.

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Які результати роботи супутника за майже 2 роки

Розвідники користуються "народним супутником" ICEYE з серпня 2022 року. Відтоді вдалося виявити сотні ворожих об'єктів, як на тимчасово окупованих територіях, так і на території країни-агресорки.

Відтак, за 2 роки використання "народного супутника" та доступу до сузір'я супутників ICEYE фахівці ГУР МО загалом зробили 4 173 знімки ворожих об'єктів, серед них:

370 – аеродроми;

238 – позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 – нафтобази та склади пального;

147 – склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 – військово-морські бази.

Окрім того, як додали в розвідці, в об'єктиві супутника також перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання. У комплексі це дозволяє українським захисникам відстежувати динаміку рухів Росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву.

"Народний супутник" дозволяє стежити за об'єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між Росією та окупованим Кримом. Величезна перевага космічного апарата ICEYE – у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою,

– пояснили в ГУР МО.

Які об'єкти виявили за допомогою "народного супутника" / Фото ГУР МО

Ба більше, за допомогою супутникових знімків можна точно ідентифікувати вид та тип бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об'єктах ворога. Так, у ГУР наголосили, що близько 38% супутникових знімків використовували для безпосередньої підготовки атак на ворожі об'єкти.

Наша безмежна вдячність кожному громадянину, хто долучився до благодійного проєкту Фонду Сергія Притули – це одна з найкращих інвестицій в обороноздатність України!

– додали у розвідці.

Довідка. 22 червня 2022 року Сергій Притула оголосив збір на 3 безпілотники Bayraktar. Усього за 2 дні українці задонатили 600 мільйонів гривень. Тоді Благодійний фонд Сергія Притули повідомив, що вдасться придбати аж 4 дрони. Однак турецька компанія Baykar вирішила безкоштовно надати Україні безпілотники, адже надихнулася єдністю українців. Тоді було вирішено на зібрані кошти придбати супутник компанії ICEYE і доступ до бази даних.