"Не нужно себя обманывать": откровенное интервью Юрия Федоренко о технических возможностях России и завершении войны

Уже в ближайшее время Россия может получить спутниковую связь, которая по своим характеристикам приблизится к Starlink. Это усилит возможности оккупантов на фронте, ведь стабильная связь является основой управления войсками. В то же время Украина должна готовить средства противодействия новой технологии и не полагаться на то, что западные партнеры самостоятельно смогут гарантировать ее безопасность.

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Почему российский "Рассвет" может стать серьезным вызовом для ВСУ, при каких условиях возможно перемирие и на какую военную помощь Украине стоит рассчитывать после выборов в США – об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Удастся ли врагу разработать альтернативу Starlink и почему это опасно?

У россиян есть проект низкоорбитальной спутниковой сети "Рассвет". Разрабатывает этот проект компания "Бюро 1440". Что вам известно об этой российской альтернативе? Насколько она уже у них сейчас доработана, насколько сложнее будет украинским военным, если у россиян появится альтернатива Starlink?

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В России есть территории, есть редкоземельные металлы, есть самые разные ресурсы: леса и все, что с этим связано. А также в России есть нефтепродукты. Это очень и очень значительный ресурс, необходимый для стремительного продолжения экономического роста Китая.

Кроме того, Китаю нужно расширяться, ему необходима территория. А вот так, чтобы с кем-то из соседей повоевать, это не получается. Потому что это будет чрезвычайно дорого и чрезвычайно ресурсоемко. Это может оказать настолько сильное геополитическое влияние, что повлечет за собой уже большую Третью мировую войну с возможностью ядерной угрозы. Поэтому страны расширяются, поглощая друг друга гибридными способами.

Если говорить о Китае и России, то Китай поглощает Россию через аренду земельных участков. Речь идет о десятках гектаров земли, которые берутся в аренду на 99 лет. Как вы понимаете, эти земли будут навсегда утрачены для самой России. Диктатору Путину, в принципе, все это безразлично, потому что он, очевидно, совершенно не доживет до того периода времени. Но так или иначе Россия также поэтапно оккупируется, но оккупируется экономическим способом.

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Если говорить о системе "Рассвет", россияне не способны что-то придумать. Просто неспособны. Фактически, несмотря на то, что у них остались институты, и базы, и различного рода научно-исследовательские институты, а также производственные мощности, они упустили весь свой потенциал, потому что нужно инвестировать в развитие, нужно инвестировать в свое государство.

Россия инвестирует в интересы отдельного клана, который уже около 30 лет держит власть в своих руках. И наука там не очень сильно развивается.

Поэтому все, что касается спутниковой связи, имеет от России только название "Рассвет". Все остальное – это Китай. Китай полностью разрабатывает комплектующие, спутники, процедуру и процесс, с помощью которых они должны быть выведены на орбиту. Имеют отношение к самим носителям, выводящим спутники на орбиту. Ну и, конечно, сами приемники и антенны также разрабатываются из китайских комплектующих.

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Но от этого нам не становится легче, что россияне сами не могут этого сделать. Ведь подобная технология в руках россиян даст им возможность иметь стабильную связь на линии боевого столкновения, а связь – это основа управления войсками. Даже для того, чтобы мы сейчас с вами общались, разговаривали, имели возможность обмениваться мнениями, для этого нужен интернет-трафик.

Система Starlink, точно так же, как в будущем системы "Рассвет", дадут возможность пользоваться высокоскоростным интернетом в любой точке мира.

Для этого необходимо вывести на орбиту огромное количество спутников, которые обеспечат именно эту бесперебойную связь. Ведь система "Рассвет" у россиян уже частично работает, но она сейчас не обеспечивает постоянного интернет-трафика в той или иной точке временно оккупированной Украины или России.

Как быстро они смогут завершить этот проект, во многом зависит от внешних и внутренних факторов, от геополитической ситуации, но совершенно очевидно, что 2027 год – это тот год, когда Россия, к сожалению, обзаведется собственной спутниковой связью, которая по своим характеристикам, по моему убеждению, не будет уступать или будет уступать незначительно системе спутниковой связи Starlink.

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Поэтому мы сегодня уже активно работаем с партнерами, и я искренне рассчитываю, что получим спектр средств, которые способны подавлять систему спутниковой связи "Рассвет". Потому что россияне научились подавлять Starlink. Да, они делают это несовершенно, они могут делать это не на всех территориях, но так или иначе технологически они активно развиваются, чтобы закрывать приоритетно важные для себя районы и подавлять систему Starlink.

Точно так же мы должны иметь средства противодействия, чтобы защитить свои ключевые города и ключевые точки, которые должны оставаться в безопасности, с помощью этих средств подавления спутниковой связи, только уже в отношении "Рассвета". И такие переговоры ведутся с нашими партнерами достаточно активно. Очень важно успеть в установленные сроки организовать противодействие до того, как противник начнет действовать и оказывать влияние.

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Что касается наших партнеров, то различные страны заявляют о том, что они готовы самостоятельно создать нечто, похожее на Starlink. И скажу вам больше: в сфере спутниковой связи, в частности в Украине, используется не только Starlink, но и другие системы, однако уступают ли они по скорости? Да, на сегодняшний день это не является альтернативой для Starlink.

Поэтому наше видение и понимание взаимодействия с партнерами максимально прямолинейны. Примерно так: "У вас есть деньги, у вас есть технология, у вас есть носители. Давайте все вместе под эгидой Североатлантического альянса создадим военную спутниковую связь, объединив усилия и ресурсы".

Таким образом, к 2027 году можно будет создать единое европейское решение в области спутниковой связи, которое по своим характеристикам будет близко к тому, что сейчас реализовала компания SpaceX.

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Если говорить в целом и общими чертами, поскольку в деталях мы не можем глубоко обсуждать с вами этот вопрос – на это уйдет совсем другое время. А в связи с политической нестабильностью не стоит углубляться в детали. Обсудим это после 3 ноября, а лучше после 7-го или 10-го, когда завершатся выборы в Соединенных Штатах Америки и произойдет так называемое успокоение политической турбулентности, которая сейчас наблюдается.

Я очень сильно рассчитываю, что американскому народу хватит сил, а американским властям хватит ума, чтобы не довести ситуацию до критических последствий, когда по тем или иным причинам результаты выборов не будут признаны действующей властью. Мы не можем допустить, чтобы страна, являющаяся основным гарантом безопасности мирового порядка и архитектуры безопасности мирового порядка, была разорвана изнутри внутренними кризисами и конфликтами.

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В то же время Россия вкладывает огромные средства, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европейском Союзе, а также – давайте будем говорить максимально честно и откровенно – Россия причастна ко всем избирательным процессам во всех европейских странах без исключения. И в каждой из этих стран формируется политическая позиция, которая скрытно, а порой даже нагло, финансируется Россией.

Поэтому мы должны учитывать все существующие риски, противодействовать им и двигаться вперед. Вперед к тому моменту, когда Россия утратит способность к активному ведению боевых действий. Тогда возникнут предпосылки для завершения сначала активной фазы боевых действий. Сейчас такие предпосылки еще не сложились.

Почему не стоит рассчитывать на помощь США?

Но я так понимаю, что военные также ждут выборов в Соединенных Штатах. Расскажите подробнее, каких именно изменений вы ожидаете?

Мне сложно ответить, когда задают вопрос: "А что там говорят военные?" Я вам точно могу рассказать, о чем мы говорим внутри во время боевого планирования, применения, во время учений, каков настрой в коллективе, какие у кого проблемы. Так, об этом я вам могу рассказать.

А что говорят о том или ином событии? Если провести совещание и спросить у вашего коллектива: "А скажите, каково ваше видение той или иной ситуации?" Я убежден, что в подавляющем большинстве случаев эти видения будут очень существенно отличаться друг от друга.

Точно так же и военные. Кто такие сейчас военные? Это социальный срез украинского народа. Это те люди, которые еще вчера были гражданскими, а сегодня взяли в руки оружие и активно защищают Родину. Поэтому я должен вам сказать, что не могу говорить от имени всего воинского состава. Это было бы не совсем правильно.

Более того, официальную позицию я могу озвучивать от имени подразделения, ну и далее по вертикали. Однако личное мнение того или иного военнослужащего относительно его отношения к президенту Соединенных Штатов, к президенту Франции или к каким-либо другим политическим событиям, поверьте, один человек выразить не может. Вообще в армии не принято говорить о политике. Так было задумано в свое время, что армия не должна влиять на политические процессы.

Но скажу вам так: мечтаем ли мы о том, чтобы война закончилась? Думаю, если бы меня спросили, о чем я мечтаю больше всего, я бы ответил именно так. Чтобы закончилась война, чтобы перестали гибнуть солдаты, чтобы перестали гибнуть мирные жители, чтобы у нас была возможность сохранить свое государство и обеспечить безопасное будущее.

Но если бы мне сказали: "На какие уступки вы готовы пойти, чтобы война закончилась?", я бы ответил: "А на какие уступки? Что вы имеете в виду? На какие уступки нужно пойти? Что бы вы хотели?" Если Россия будет требовать, чтобы мы покинули наши территории без каких-либо гарантий безопасности и даже с ними, как показывает практика, сейчас гарантии безопасности достигаются лишь собственными войсками на поле боя. Все остальное может быть, а может и нет. Мы не можем покинуть свои территории.

Какие варианты могут быть? Мы можем остановиться по линии боевого столкновения. Можем, можем. Хорошо. Какой тогда инструмент контроля за перемирием? Ведь совершенно очевидно, что долгосрочный мир начинается с перемирия, с одного, двух, трех, пяти дней прекращения огня, а затем какая-то сила должна выйти на линию разграничения, чтобы контролировать процесс и следить, не нарушает ли какая-либо из сторон перемирие.

Сегодня я не слышу и не вижу, чтобы это вообще обсуждалось, чтобы кто-либо из европейских стран, Соединенных Штатов Америки, кто-либо был готов предложить план решений по безопасности. Возможно, вы слышали что-то о решениях по безопасности? Как контролировать прекращение огня?

Я тоже, на самом деле, о решениях по безопасности не слышала. Просто есть какой-то документ, в котором прописаны мирные предложения для России, которые Кушнер возил. И там что-то есть и о гарантиях безопасности. Конечно, все это очень в воздухе. И говорить о какой-то конкретике здесь не о чем.

Должна сказать, что его видели только участники Ставки. Мы об этом точно не знаем. Это может быть просто утечка информации из той или иной прессы с целью "нагнетать ажиотаж" и продвинуть свое решение.

Публично администрация Соединенных Штатов Америки никак не комментирует и не обсуждает соображения безопасности. То есть они не говорят: "Вы должны остановиться по линии боевого столкновения, наши войска вместе с партнерами зайдут и встанут по линии боевого столкновения". Мы гарантируем вам, что Россия не будет нарушать прекращение огня, потому что она нанесет удар по нашим солдатам. Поэтому от вас требуется ваше согласие на прекращение боевых действий по линии боевого столкновения".

Таких разговоров нет. Ни в Европейском Союзе, ни в Соединенных Штатах Америки. Об этом никто не говорит.

Тогда у меня вопрос: а как мы должны обеспечить режим прекращения огня? Что должен делать украинский солдат, если после объявления перемирия, которое уже неоднократно объявлялось за время большой войны, россияне продолжают наступать? Что делать в такой ситуации? Мы должны защищаться. Мы должны их уничтожить.

Поэтому без четких рамок безопасности, которые определяют, что мы должны сделать в шагах 1, 2, 3 для того, чтобы остановить активную фазу ведения войны, я считаю, что любые другие переговоры нежизнеспособны.

Рассчитывать на то, чего не будет, – значит обманывать себя. А обманывать себя не хочется.

Почему себя обманывать? Надо смотреть на жизнь трезво, понимать все угрозы, вызовы.

Ведь когда мы понимаем, что у нас есть проблема, а не утешаем себя иллюзией сладкого обмана, то у нас уже есть преимущество. У нас есть 80% потенциала для того, чтобы решить эту проблему.

А если мы погружаемся в "теплую ванну", полагая, что за нас все решит какой-то там дядя, то этого не произойдет. Мы создаем сегодняшнее украинское государство и мы создаем будущее украинского государства. Не кто-то другой, а именно мы. Мы с вами делаем это ежедневно своим трудом.

Какие инструменты нужны для победы в войне?

Мы можем говорить о том, что мечтаем о завершении войны, но сейчас, в данный момент, я больше мечтаю о том, чтобы нам предоставили необходимые средства, чтобы мы получили дальнобойные ракеты, чтобы мы получили "Томагавки", чтобы после выборов что-то изменилось и нам дали возможность использовать Starlink на территории России.

Это автоматически снизит террор России против Украины, потому что мы уничтожим их пусковые установки, их склады, их предприятия, которые собирают "Шахеды", "Герберы", которые собирают баллистическое оружие.

Вот я мечтаю сейчас об инструментах, которые дали бы нам возможность с минимальными потерями заставить Россию сказать: "Мы вынуждены прекратить боевые действия. Это процесс, который невозможно повернуть вспять. Мы просто развалимся".

Вот до этого момента нужно довести Россию. И тогда мир будет стоять в повестке дня с четкой картой, пошаговым планом реализации, что должно быть и в каком порядке, с реалистичной формулой.

Наша задача – ни в коем случае, ни под каким давлением не признавать эти территории принадлежащими России. Мы должны заявить и обсудить, что это временно оккупированные территории и что создадутся условия, при которых мы сможем вернуть эти земли. Как в свое время Франция во время Первой мировой войны по ее завершении вернула себе те территории, которые были оккупированы Германией в предыдущие периоды. Мы сейчас говорим о периоде до Первой мировой войны и о Первой мировой войне. Таких примеров в истории достаточно много.

Поэтому сейчас наша задача – не обманывать себя, не говорить о том, что все будет хорошо, будет так, как мы с вами захотим. Поэтому нужно засучить рукава и делать свою работу четко, качественно, настойчиво, а воевать – жестко.

Я вам скажу, сейчас на всех позициях бригады, на всех зарытых командных пунктах висят такие плакаты. Я не могу их показывать, наверное, потому что они содержат определенную информацию. Плакаты следующего содержания. Написано: "Мы должны убить российских оккупантов, иначе они убьют нас". А дальше идет подборка фотографий.

Украинцы, замученные российскими оккупантами. В частности, дети – это невозможно пережить. Это невозможно простить. Невозможно. Кто видел это своими глазами, кто чувствовал этот запах.

Поэтому мы должны сделать все возможное для того, чтобы остановить противника, для того, чтобы обеспечить безопасность своих людей, для того, чтобы не допустить дальнейшего террора, убийств и пыток украинцев. Мы должны сделать все возможное, чтобы оправдать подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободную независимую Украину, и тех, кто был замучен. А это возможно сделать только тогда, когда Украина устоит.

И далее на этом плакате написано: "Ты не на работе, ты на войне". Друзья, и это касается не только военных. Мы на войне. Вся страна воюет. И мы воюем не за территории, мы воюем не за природные ресурсы. Мы воюем не за расширение своего геополитического влияния. Мы воюем за право жить. Право жить на своей земле. В худшем случае Россия нас уничтожит. Поэтому давайте бороться, мы победим.

Важно! Призываем читателей 24 Канала присоединиться к текущему сбору средств на комплектование 429-й бригады "Ахиллес". Сделать пожертвование можно по ссылке.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.