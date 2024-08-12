Спутниковые фото компании Planet Labs появились 12 августа. На кадрах видны разрушения на газоизмерительной станции "Суджа".

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Масштабы разрушений

Анализ снимков позволяет сделать выводы, что часть повреждений появилась на них между 9 и 10 августа, а часть – между 10 и 11 августа.

В частности, на фото за 11 августа видно фактически полностью разрушенное административное здание станции, а также одну из площадок, на которой установлено измерительное оборудование.



Повреждения на газоизмерительной станции "Суджа" / Фото Planet Labs, скриншот из видео "Радио Свобода"



Одно из административных зданий полностью сгорело / Фото Planet Labs, скриншот из видео "Радио Свобода"

Суспильное со ссылкой на оператора газотранспортной системы Украины пишет, что сейчас транспортировка газа европейским заказчикам происходит в штатном режиме.

Справочно. 7 августа российские СМИ сообщили о потере контроля россиянами над селами вблизи российско-украинской границы в Курской области. В частности, писали о потере контроля и над газоизмерительной станцией "Суджа", которая является единственным узлом поставки газа транзитом через ГТС Украины в страны ЕС.