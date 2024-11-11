Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Rheinmetall. Контракт между Rheinmetall и Украиной, подписан при поддержке правительства Германии, расширяет доступ к спутниковым изображениям SAR (радар с синтетической апертурой) от ICEYE.

Читайте также Россияне такого не ожидали: о чем свидетельствуют спутниковые снимки пораженной флотилии в Дагестане

Новые возможности для украинской разведки

Такое сотрудничество дополняет имеющиеся данные разведки, поступающие из других датчиков, предоставляя украинским военным критически важную информацию для наблюдения, обнаружения целей и собственного позиционирования на поле боя.

Спутники ICEYE имеют уникальные преимущества, поскольку способны создавать изображения с высокой детализацией независимо от погоды или времени суток.

Благодаря этой технологии возможно точно идентифицировать даже мелкие объекты на земной поверхности, что помогает ВСУ получить преимущество в ведении разведки и выполнении боевых задач.

Эксклюзивный доступ для Украины

Соглашение также предусматривает доступ Украины ко всей флотилии радарных спутников ICEYE, что обеспечивает непрерывный поток спутниковых данных.

В рамках долгосрочного сотрудничества Rheinmetall эксклюзивно предоставляет доступ к спутниковым изображениям SAR для военных нужд в Украине, Германии и Венгрии.

К слову, "Народный спутник" ICEYE, приобретенный за донаты украинцев, обнаружил сотни вражеских военных объектов. Это помогло украинским защитникам наносить врагу существенные потери. позволяет украинским защитникам следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и идентифицировать виды боевой техники врага.