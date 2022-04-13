Снимки спутник сделал 11 апреля. Технику Россия перевозила возле населенных пунктов Солоты и Валуйки.

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Ранее в приграничных областях России ввели желтый уровень угрозы

Колонны, которые движутся по направлению к украинской границе, растянулись на многие километры.

Смотрите спутниковые фото Maxar Technologies:

Отметим, что до 26 апреля на севере оккупированного Крыма и в приграничных с Украиной российских областях, среди которых – и Белгородская, ввели желтый уровень террористической угрозы.

В Генштабе ВСУ уверены: это для того, чтобы враг мог переместить свои войска и вооружение, а также личный состав на украинскую территорию.

Посмотрите видео: Анна Маляр о проблемах россиян с личным составом