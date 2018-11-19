Сработают ли экологические лозунги на выборах: мнение экспертов

Политики и партии могут играть экологическими лозунгами на предстоящих выборах. В Украине экопроблем достаточно. И определенные попытки уже произошли в Кривом Роге и Мариуполе. Однако, считают специалисты, такие попытки вряд ли сработают.

Попытки "прощупать почву" экологической темы на выборах можно было наблюдать на недавних акциях протеста в Кривом Роге и Мариуполе. В частности, в Мариуполе прошла акция "Мы хотим дышать", на которую собралось несколько тысяч горожан.

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По мнению главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, украинские зеленые пассивны. А в мире сейчас поддерживают радикальные действия "зеленых". Они стали активной силой, которая прикрывает незаконные стройки, останавливает предприятия-загрязнители, отстаивает экологические проекты.

Правительства ряда государств принимают решение о запрете пластиковых пакетов. Даже в Украине отдельные горсоветы принимают такие решения. Хотя они не реальны к исполнению. Скорее, рекомендация. Но это показывает, что потребность в таких действиях есть. Впрочем, никто не требует от парламента выполнять те или иные экологические обещания,

– говорит Кошель.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов говорит: один раз – на парламентских выборах 1998 года экологическая идея сработала. Партия зеленых получила немалую поддержку – 8%. Но потом выяснилось, что за ними стоят те же олигархи и нефтяные бароны, которые наносят вред экологии. В Украине так и не образовалась экологическая партия. Но, по его убеждению, на парламентских выборах 2019 года экологические идеи не будут иметь особого эффекта.

Экологические обещания на выборах-2019 вряд ли сработают. Потому что есть много других актуальных проблем. Надо начинать работу с города и района. И делать это надо было еще в 2014 году. Особенно в тех регионах, где есть серьезные экологические проблемы. Сначала пройти местные выборы, создать сеть. Но в Украине "в долгую" мало кто работает,

– подчеркнул Александр Леонов.

Напомним, в октябре 2019 года в Украине состоятся выборы Верховной Рады Украины.