Эвакуация продолжается, хотя местные власти уверяют, что пострадавших нет, сообщает 24 канал.

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"Эффект линзы"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил оригинальную причину пожара. Говорит, что в жаркую погоду сработал "эффект линзы". Поэтому произошло "самовоспламенение" боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы.

Организовали вывоз людей в санаторий "Красная Поляна". Говорят, что часть крестьян уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты.

В сети уже показали фото "самовоспламенения".

Что этому предшествовало

18 августа в Валуйском городском округе горел склад с боеприпасами. Детонация состава БК произошла у села Тимоново.

Жителей Тимоново и Солоти решили эвакуировать в безопасное место. Вечером того дня детонация боеприпасов продолжалась .

19 августа 2 мощных взрыва слышали в Яковлевском районе Белгородской области. Очевидцы с места событий рассказали, что в Никольском от взрывной волны тряхнуло автомобиль.

Впоследствии в российских СМИ появилась информация, что в результате двух атак аппараты сбросили 5 бомб, из-за чего пострадал пограничник и автомобили.

"Хлопок" в Крыму

Кроме российских областей, взрывы слышны и на оккупированных территориях Украины. К примеру, 21 августа в Крыму продолжался целый вечер "хлопка".

Громко было в Севастополе, в том числе возле Бельбека. Там российские захватчики снова говорили о работе ПВО. В Севастополе "прилетело" в район Нахимовского училища.

В оккупированной Евпатории взрывы слышали в соседнем поселке Заозерное.

23 августа в сети распространяли информацию об очередном "хлопке " на полутострове. К примеру, в Балаклаве слышали 2 взрыва. В Севастополе произошли взрывы в нескольких местах. Часть домов в городе осталась без света.