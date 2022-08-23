Евакуація триває, хоча місцева влада запевняє, що постраждалих немає, інформує 24 канал.

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"Ефект лінзи"

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков озвучив оригінальну причину пожежі. Каже, що внаслідок спекотної погоди спрацював "ефект лінзи". Тому сталось "самозаймання" боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери.

Організували вивезення людей до санаторію "Червона Поляна". Кажуть, що частина селян поїхала самостійно до родичів до інших населених пунктів.

У мережі вже показали фото "самозаймання".

Що цьому передувало

18 серпня у Валуйському міському окрузі палав склад із боєприпасами. Детонація складу БК відбулася саме біля села Тимоново.

Жителів Тимоново та Солоті вирішили евакуювати у безпечне місце. Ввечері того дня детонація боєприпасів тривала.

19 серпня 2 потужних вибухи чули у Яковлівському районі Бєлгородської області. Очевидці з місця подій розповіли, що в Нікольському від вибухової хвилі труснуло автомобіль.

Згодом у російських ЗМІ з'явилась інформація, що внаслідок двох атак апарати скинули 5 бомб, через що постраждав прикордонник та автомобілі.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, західна розвідка вважає військові об'єкти в Бєлгороді законними цілями для ЗСУ. Річ у тім, що саме звідси окупанти завдають ударів по українських містах.

"Бавовна" у Криму

Крім російських областей, вибухи чути й на окупованих територіях України. Наприклад, 21 серпня в Криму тривав цілий вечір "бавовни".

Гучно було у Севастополі, зокрема біля Бельбеку. Там російські загарбники знову казали про роботу ППО. В Севастополі "прилетіло" в район Нахімовського училища.

В окупованій Євпаторії вибухи чули у сусідньому селищі Заозерне.

23 серпня у мережі поширювали інформацію про чергову "бавовну" на півострові. Наприклад, у Балаклаві чули 2 вибухи. У Севастополі були вибухи у кількох місцях. Частина будинків у місті залишилась без світла.

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