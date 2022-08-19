Так, Захід цілком розуміє, що "бавовна" на військових об'єктах у Бєлгороді та в інших російських містах – цілком законна.

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Бєлгород є законною ціллю для ЗСУ

Представника західної розвідки попросили прокоментувати нещодавні вибухи у росії, у тимчасово окупованрму Криму та на інших захоплених росіянами територіях.

Я думаю, що ми можемо припустити напади українців у тилу ворога,

– сказав співробітник західної розвідки.

Він наголосив, що такі цілі, як Бєлгород, є законними цілями, які не загрожують територіальної цілісності росії. Крім цього, співробітник розвідки назвав атаки з боку України "поєднанням неймовірно сміливих людей та нових можливостей".

Коли була остання "бавовна" у Бєлгороді

Остання "бавовна" у Бєлгороді була не так давно – ввечері 18 серпня. В районі села Тимоново Валуйського міського округу загорівся склад із боєприпасами. Голова округу вивіз мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місце приїхали оперативні служби.

На відео можна було побачити яскраві спалахи та дим від вильотів снарядів. Боєприпаси детонували від вечора до пізньої ночі.

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