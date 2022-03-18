Сразу 120 россиян отказались воевать: все они из пункта дислокации одной армии

Российские военные отказываются воевать. Чтобы не участвовать в боевых действиях, некоторые из них калечат себя, известно также о случаях самоубийств.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 18 марта. В частности, известно об отказе от участия в войне сразу всех российских солдат из мотострелковой дивизии.

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В пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях,

– сообщили в Генштабе.

Также наши военные отметили, что личный состав противника деморализован. В частности, в армии РФ участились случаи самоубийств и суицидов.

В Генштабе отмечали, что отказ военнослужащих из России от участия в боевых действиях "обусловлен низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с украинскими силами обороны".

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