Сразу Чернобаевка, Новая Каховка и Таврийск: в Херсонской области горят базы оккупантов

В Херсонской области громко – горят базы российских оккупантов. О взрывах сообщают сразу в Чернобаевке, Новой Каховке и Таврийске. Неспокойно и в самом Херсоне – ВСУ отрабатывают позиции захватчиков.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев также сообщают о взрывах в Мелитопольском районе со стороны Садового.

Внимание ВСУ усилили огневой контроль Каховского моста: главное о ситуации на Юге

Взрывы на Херсонщине – Чернобаевка, Новая Каховка и Таврийск. Жители слышали серию взрывов, за которыми последовали автоматные очереди,

– говорится в сообщении.

Вероятно, опять неспокойно в селах, расположенных на берегу Молочного лимана. Отмечают, что россияне последние несколько недель проводили там учения и разместили танки в Радионовском лесничестве.

ВСУ отрабатывают позиции оккупантов: попадания по Антоновскому мосту

В соцсетях также сообщают о взрывах и в самом Херсоне. Так что, ВСУ отрабатывают позиции захватчиков.

Впоследствии подтвердили попадание по Антоновскому мосту – очевидцы пишут про десяток прилетов.

Уничтожение складов оккупантов в Херсонской области уже традиция

До сегодняшнего дня оккупанты все еще использовали Антоновский мост, который неоднократно становился мишенью украинских военных , чтобы перебрасывать технику. При этом оккупанты закрыли мосты для гражданского транспорта. Какие повреждения на этот раз – пока неизвестно.

Вчера, 21 августа, в Новой Каховке сообщали о 15 взрывах. ВСУ мастерски наносят удары именно по базам оккупантов, так что потерь у врага все больше.

Перед этим, 20 августа, ВСУ уничтожили склад россиян и технику возле Чернобаевки. Взрывы были не такими мощными, как раньше, ведь враг после больших потерь уменьшил объем логистики через Чернобаевку.

Логистика врага перешла в Новую Каховку, где ВСУ также очень активно и метко бьют по российским оккупантам.

18 августа украинские защитники нанесли еще один удар по Каховскому мосту.

Таким образом ВСУ уже всевозможными способами намекают оккупантам и коллаборантам бежать как можно быстрее из области, а жителей просят подождать еще немного – Херсонщину освободят от российских захватчиков.

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