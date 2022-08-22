Сразу Чернобаевка, Новая Каховка и Таврийск: в Херсонской области горят базы оккупантов
В Херсонской области громко – горят базы российских оккупантов. О взрывах сообщают сразу в Чернобаевке, Новой Каховке и Таврийске. Неспокойно и в самом Херсоне – ВСУ отрабатывают позиции захватчиков.
Местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев также сообщают о взрывах в Мелитопольском районе со стороны Садового.
Внимание ВСУ усилили огневой контроль Каховского моста: главное о ситуации на Юге
Взрывы на Херсонщине – Чернобаевка, Новая Каховка и Таврийск. Жители слышали серию взрывов, за которыми последовали автоматные очереди,
– говорится в сообщении.
Вероятно, опять неспокойно в селах, расположенных на берегу Молочного лимана. Отмечают, что россияне последние несколько недель проводили там учения и разместили танки в Радионовском лесничестве.
ВСУ отрабатывают позиции оккупантов: попадания по Антоновскому мосту
В соцсетях также сообщают о взрывах и в самом Херсоне. Так что, ВСУ отрабатывают позиции захватчиков.
Впоследствии подтвердили попадание по Антоновскому мосту – очевидцы пишут про десяток прилетов.Обратите внимание. До сегодняшнего дня оккупанты все еще использовали Антоновский мост, который неоднократно становился мишенью украинских военных , чтобы перебрасывать технику. При этом оккупанты закрыли мосты для гражданского транспорта. Какие повреждения на этот раз – пока неизвестно.
Уничтожение складов оккупантов в Херсонской области уже традиция
- Вчера, 21 августа, в Новой Каховке сообщали о 15 взрывах. ВСУ мастерски наносят удары именно по базам оккупантов, так что потерь у врага все больше.
- Перед этим, 20 августа, ВСУ уничтожили склад россиян и технику возле Чернобаевки. Взрывы были не такими мощными, как раньше, ведь враг после больших потерь уменьшил объем логистики через Чернобаевку.
- Логистика врага перешла в Новую Каховку, где ВСУ также очень активно и метко бьют по российским оккупантам.
- 18 августа украинские защитники нанесли еще один удар по Каховскому мосту.
- Таким образом ВСУ уже всевозможными способами намекают оккупантам и коллаборантам бежать как можно быстрее из области, а жителей просят подождать еще немного – Херсонщину освободят от российских захватчиков.