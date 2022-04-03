Российские наемники не понаслышке знают, какова на самом деле война в Украине. Поэтому ежедневно все больше оккупантов пытаются всячески избежать участия в активном ведении боевых действий.

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Оккупанты отказываются воевать

Так, от войны в Украине отказались сразу две БТГр 58-й армии Южного округа России. Причем, в полном составе. Уже спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Поэтому российское руководство не оставляет попыток агитировать на войну гражданское население. Призывы к вступлению в ряды вооруженных сил проходят как в самой России, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, а также Крыма.

Напомним, что 1 апреля стартовал весенний призыв в России. Но кампанию сложно назвать успешной. Все больше жителей страны пытаются уклониться от военной службы, предпочитая гражданскую.

Новые данные об огромных потерях врага по состоянию на 2 апреля – смотрите видео: