Російські найманці не з чуток знають, якою насправді є війна в Україні. Тож щоденно все більше окупантів намагаються усіляко уникнути участі в активному веденні бойових дій.

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Окупанти відмовляються воювати

Так, від війни в Україні відмовилися відразу дві БТГр 58-ї армії Південного округу Росії. Причому, у повному своєму складі. Уже сплановане їхнє повернення до пунктів постійної дислокації.

Тому російська керівництво не полишає спроб агітувати на війну цивільне населення. Заклики до вступу до лав збройних сил відбуваються як у самій Росії, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, а також Криму.

Нагадаємо, що 1 квітня стартував весняний призов у Росії. Але кампанію уже складно назвати успішною. Усе більше мешканців країни намагаються ухилитися від військової служби, віддаючи перевагу цивільній.

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