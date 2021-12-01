Ермак тогда заявил Бурбе, что не имеет права отвечать. Более того, глава ОП заверил, что не получал никаких команд или указаний от президента Владимира Зеленского.

Заметьте Камеры не звал, – Ермак заявил, что дал в ГБР показания по делу вагнеровцев

По словам Ермака, Зеленский лично ведет все, связанное с разведывательными органами. Глава ОП подчеркнул: если президент считает нужным, то приглашает его присутствовать на каких-то встречах.

В то же время никаких поручений по поводу Бурбы Зеленский не давал. Соответственно никаких указаний экс-главе ГУР Ермак озвучить не мог.

Ермак о перемирии на Донбассе

Глава ОП также подчеркнул, что лично не обсуждал с Бурбой режим прекращения огня на Донбассе. Более того, бывший глава ГУР не входил в перечень людей, которые непосредственно участвовали в процессе. Как представители ТКГ и нормандского формата.

Поведение Бурбы неверно

Ермак признался, что хочет сохранить собственную нервную систему, поэтому не смотрит "пятничные эфиры", гостем которых является Бурба. Глава ОП подчеркнул: он не хочет давать оценку экс-руководителю ГУР.

По словам Ермака, много света на это уже пролил президент Зеленский во время своего пресс-марафона по случаю экватора каденции.

То, как вел и ведет себя господин Бурба, как ведут себя люди, которые, видимо, хотели оставаться в тех креслах, в которых они были. Я считаю, что это неправильно,

– заявил Ермак.

Операции разведки – большая ответственность

Ермак подчеркнул, что операции по разведке всегда являются большой ответственностью. Они, как правило, связаны с жизнями людей. Есть жесткие регламенты, все документируется и оформляется. В формате разговора двоих людей это просто не может быть.

Моменты некоторых операций Зеленский рассекретил. В частности, говорится о спасении людей из Афганистана.

Ермак заметил, что не понимает, зачем Бурба рассказывает вещи, которые являются государственной тайной или не соответствуют действительности. Это абсолютно неправильная позиция.

Зеленский о Бурбе