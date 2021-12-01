Єрмак тоді заявив Бурбі, що не має права відповідати. Ба більше, глава ОП запевнив, що не отримував жодних команд або вказівок від президента Володимира Зеленського.
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За словами Єрмака, Зеленський особисто веде все, пов'язане з розвідувальними органами. Глава ОП наголосив: якщо президент вважає за потрібне, то запрошує його бути присутнім на якихось зустрічах.
Водночас жодних доручень з приводу Бурби Зеленський не давав. Відповідно жодних вказівок ексочільнику ГУР Єрмак не міг озвучити.
Єрмак про перемир'я на Донбасі
Глава ОП також наголосив, що особисто не обговорював з Бурбою режим припинення вогню на Донбасі. Ба більше, ексглава ГУР не входив до переліку людей, які безпосередньо брали участь у процесі. Як-от представники ТКГ та нормандського формату.
Поведінка Бурби є неправильною
Єрмак зізнався, що хоче зберегти власну нервову систему, тому не дивиться "п'ятничні ефіри", гостем яких є Бурба. Глава ОП наголосив: він не хоче давати оцінку ексочільнику ГУР.
За словами Єрмака, багато світла на це вже пролив президент Зеленський під час свого пресмарафону з нагоди екватору каденції.
Те, як вів і поводиться пан Бурба, як поводяться люди, які, мабуть, хотіли залишатися в тих кріслах, в яких вони були. Я вважаю, що це неправильно,
– заявив Єрмак.
Операції розвідки – велика відповідальність
Єрмак наголосив, що операції з розвідки завжди є великою відповідальністю. Вони, як правило, пов'язані з життям людей. Є жорсткі регламенти, усе документується та оформляється. У форматі розмови двох людей це просто не може бути.
Моменти деяких операцій Зеленський розсекретив. Зокрема, мовиться про порятунок людей з Афганістану.
Єрмак зауважив, що не розуміє, навіщо Бурба розповідає речі, які є державною таємницею або не відповідають дійсності. Це – абсолютно неправильна позиція.
Зеленський про Бурбу
- Під час пресмарафону Зеленський розповів, що операцією з вагнерівцями Бурба вирішив зберегти свою посаду.
- Водночас Зеленський вирішив не затверджувати операцію. Її план був непродуманий. Окрім того, спецоперація могла спричинити серйозний конфлікт з Туреччиною.
- Президента насторожило, що літак турецьких авіаліній, яким мали летіти вагнерівці з Мінська до Стамбула, мали посадити у Києві.
- План Бурби міг призвести до того, що турецький президент ніколи б цього не пробачив.