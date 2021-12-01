Єрмак тоді заявив Бурбі, що не має права відповідати. Ба більше, глава ОП запевнив, що не отримував жодних команд або вказівок від президента Володимира Зеленського.

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За словами Єрмака, Зеленський особисто веде все, пов'язане з розвідувальними органами. Глава ОП наголосив: якщо президент вважає за потрібне, то запрошує його бути присутнім на якихось зустрічах.

Водночас жодних доручень з приводу Бурби Зеленський не давав. Відповідно жодних вказівок ексочільнику ГУР Єрмак не міг озвучити.

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Глава ОП також наголосив, що особисто не обговорював з Бурбою режим припинення вогню на Донбасі. Ба більше, ексглава ГУР не входив до переліку людей, які безпосередньо брали участь у процесі. Як-от представники ТКГ та нормандського формату.

Поведінка Бурби є неправильною

Єрмак зізнався, що хоче зберегти власну нервову систему, тому не дивиться "п'ятничні ефіри", гостем яких є Бурба. Глава ОП наголосив: він не хоче давати оцінку ексочільнику ГУР.

За словами Єрмака, багато світла на це вже пролив президент Зеленський під час свого пресмарафону з нагоди екватору каденції.

Те, як вів і поводиться пан Бурба, як поводяться люди, які, мабуть, хотіли залишатися в тих кріслах, в яких вони були. Я вважаю, що це неправильно,

– заявив Єрмак.

Операції розвідки – велика відповідальність

Єрмак наголосив, що операції з розвідки завжди є великою відповідальністю. Вони, як правило, пов'язані з життям людей. Є жорсткі регламенти, усе документується та оформляється. У форматі розмови двох людей це просто не може бути.

Моменти деяких операцій Зеленський розсекретив. Зокрема, мовиться про порятунок людей з Афганістану.

Єрмак зауважив, що не розуміє, навіщо Бурба розповідає речі, які є державною таємницею або не відповідають дійсності. Це – абсолютно неправильна позиція.

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