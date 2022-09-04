Недавно в Херсоне ликвидировали известного коллаборанта ковалева. Однако что это было – уничтожение или исчезновение – вопрос спорный. Об этом во время стрима, который транслировали на ютубе 24 канала, рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Есть три возможные версии

Поработали партизаны

Как заметил Молчанов, ковалев был неудобным символом для действующей власти. Его привлекли в депутатский корпус при неизвестных обстоятельствах и за неизвестные заслуги. Да, тогда действительно была потребность в новых лицах.

Он не скрывал пренебрежительного отношения к окружающим, мерил всех по размеру кармана. "Нет людей порядочных – просто недостаточная сумма". Это был его девиз. Он не стеснялся демонстрировать эти взгляды в беседах со случайными собеседниками,

– рассказал активист.

Такая измена, сказал Молчанов, не прибавила популярности руководящей партии. "Но в Херсонской области изменой запятнаны все партии – от самых патриотических до откровенно пророссийских", – подчеркнул он.

ковалев не был носителем никакого политического влияния, не считался носителем какого-либо бизнеса. До того, как он стал депутатом, у него не было серьезного состояния.

"Нужно остановиться на том, что за него заплатил кто-то. Вполне возможно, что это было ФСБ или связанные с ФСБ структуры", – отметил активист из Херсона. Именно поэтому такие люди возникают неоткуда с капиталами, им раскручивают политический имидж, которого раньше не было.

Ситуация с ковалевым была невыгодна украинскому политикуму. Властям нужно было от него избавиться, чтобы остальным "не хотелось",

– подчеркнул Молчанов.

"Убрали" из-за денег

Ковалев работал министром сельского хозяйства в правительстве Елисеева, где занимался вывозом украинского зерна в Крым и его распределением – на экспорт и внутренний рынок россии. Предатель зарабатывал на разнице цены продажи и цены приобретения.

"Цены продажи заходили за 200 долларов в Симферополе, а цены закупки – начинались от 50 долларов. Есть свидетельство, что цена составляла 100 – 120 долларов. Чтобы официально получить это зерно – нужно заплатить "откат". Из этих условных 120 долларов ковалев мог брать 30 долларов "отката" – уже наличными", – объяснил Молчанов.

Значительная часть всего зерна, доставшегося под контроль россиян, была скошена на заброшенных полях производителями. Они эвакуировались по собственному желанию или были вынуждены к эвакуации.

россияне платили по 1 – 2 долларов фермерам, чтобы они выезжали за пределы неподконтрольной Украине территории, чтобы они не мешали новым владельцам региона убирать урожай и присваивать его,

– сказал активист.

Кроме того, была конфискация того имущества, которое оставили арендаторы агрофирм, такие как "Нибулон" или "Сандора". Конечно, они не пошли ни на одно сотрудничество с оккупантами. Это зерно предатели получали почти бесплатно. Они тратились только на теневую аренду, технику для уборки и закупку топлива, которое поставлялось из россии, и стоило довольно дешево.

"Согласно моим подсчетам, за это время ковалев заработал 200 миллионов долларов. Я не уверен, что он положил все в свой карман, ведь ему приходилось делиться и с оккупантами, и с таможенниками, чтобы они пропускали его, в отличие от других производителей", – полагает активист.

Что же касается выполнения собственных обязанностей – это не слишком смущало предателя. "Не было переоформлено право собственности, не сделан земельный кадастр, не завезено зерна от ведущих производителей для посадки, не были закуплены европейские средства защиты растений", – отметил Молчанов.

Все факторы, которые обеспечивали Украине на 30% больше урожая, чем в россии, и на аналогичных землях, все они исчезли. Так что вряд ли в следующем году можно рассчитывать даже на такой урожай.

Сколько бы денег ни было – это могло вызвать определенную зависть в некоторых российских кругах. Возможно, связанных со спецслужбами, возможно, с войском, а возможно – с экономическим блоком. В любом случае такой лакомый кусок достаточно просто убрать. У него не было счетов, он все это где-то прятал преимущественно наличными. Если те, кто на него напал, добыли эти деньги – конечно, они их забрали с собой,

– считает Молчанов.

Инсценирование смерти

Херсонский активист отмечает, что с такими огромными деньгами сымитировать собственную смерть совсем не сложно. Достаточно подкупить до 10 чиновников и офицеров, правдоподобно делающих вид, что он погиб, имитируют следственные действия и даже подделывают могилу ковалева. "Возможно, кого-то туда и положили, кто его знает. Так называемой "неучтенки", неучтенных убитых у них много", – убежден активист.

Учитывая, что ковалев является невероятно циничным человеком, отвергать версию об исчезновении не стоит. "Он понял, что россия оказалась не надолго и не навсегда, заработал то, что хотел заработать, отдал небольшую часть заработанного за свое исчезновение и скрылся. И где-то сейчас находится в ОАЭ, Бразилии или на Карибских островах", – предположил Молчанов.

Впрочем, неважно, что случилось с предателем. "Любая из этих трех версий выгодна нам, потому что он показал: коллаборантам нечего засиживаться, надо "рвать когти". Или их просто прибьют", – подытожил херсонский активист.

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