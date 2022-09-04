Нещодавно у Херсоні ліквідували відомого колаборанта олексія ковальова. Однак що це було – знищення або зникнення – питання спірне. Про це під час стріму, який транслювали на ютубі 24 каналу, розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

Варте уваги У росіян фобія на партизан, – активіст помітив, що росіяни не прийшли на похорон ковальова

Є три можливі версії

Попрацювали партизани

Як зауважив Молчанов, ковальов був незручним символом для чинної влади. Його залучили до депутатського корпусу за невідомих обставин та за невідомі заслуги. Так, тоді дійсно була потреба в нових обличчях.

Він не приховував зневажливого ставлення до навколишніх, міряв усіх за розміром кишені. "Немає людей порядних – є просто недостатня сума". Це був його девіз. Він не соромився демонструвати ці погляди у бесідах з випадковими співбесідниками,

– розповів активіст.

Така зрада, сказав Молчанов, не додала популярності керівній партії. "Але на Херсонщині зрадою заплямовані усі партії – від найпатріотичніших до відверто проросійських", – підкреслив він.

ковальов не був носієм жодного політичного впливу, не вважався носієм якогось бізнесу. До того, як він став депутатом, у нього не було серйозних статків.

"Слід зупинитися на тому, що за нього заплатив хтось. Цілком можливо, що це було ФСБ, або пов'язані з ФСБ структури", – зауважив активіст з Херсона. Саме тому такі люди виникають нізвідки з капіталами, їм розкручують політичний імідж, якого не було раніше.

Ситуація з ковальовим була невигідна українському політикуму. Владі потрібно було його позбутися, аби решті "не кортіло",

– наголосив Молчанов.

"Прибрали" через гроші

Ковальов працював міністром сільського господарства в уряді єлісєєва, де займався вивезенням українського зерна в Крим та його розподілом – на експорт та внутрішній ринок росії. Зрадник заробляв на різниці ціни продажу та ціни придбання.

"Ціни продажу заходили за 200 доларів у Сімферополі, а ціни закупівлі – починалися від 50 доларів. Є свідчення, що ціна складала 100 – 120 доларів. Щоб офіційно отримати це зерно – потрібно заплатити "відкат". З цих умовних 120 доларів ковальов міг брати 30 доларів "відкату" – вже готівкою", – пояснив Молчанов.

Значна частина всього зерна, яке дісталося під контроль росіян, була скошена на покинутих полях виробниками. Вони евакуювалися за власним бажанням, або були змушені до евакуації.

росіяни платили по 1 – 2 доларів фермерам, аби вони виїжджали за межі непідконтрольної Україні території, щоб вони не заважали новим власникам регіону прибирати врожай та привласнювати його,

– сказав активіст.

Окрім цього, була конфіскація того майна, яке залишили орендарі агрофірм, такі як "Нібулон" або "Сандора". Звичайно, вони не пішли на жодну співпрацю з окупантами. Це зерно зрадники отримували майже безкоштовно. Вони витрачалися лише на тіньову оренду, техніку для прибирання та закупівлю пального, яке постачалося з росії, тож коштувало доволі дешево.

"Згідно з моїми підрахунками, за цей час ковальов заробив 200 мільйонів доларів. Я не впевнений, що він поклав усе до своєї кишені, адже йому доводилося ділитися і з окупантами, і з митниками, аби вони пропускали його, на відміну від інших виробників", – гадає активіст.

Що ж до виконання власних обов'язків – це не надто бентежило зрадника. "Не було переоформлене право власності, не зроблено земельного кадастру, не завезено зерна від провідних виробників для посадки, не були закуплені європейські засоби захисту рослин", – відзначив Молчанов.

Усі чинники, які забезпечували Україні на 30% більші врожаї, ніж в росії, та на аналогічних землях, усі вони зникли. Тож навряд чи наступного року можна розраховувати навіть на такий врожай.

Скільки б грошей не було – це могло викликати певну заздрість у деяких російських колах. Можливо, пов'язаних зі спецслужбами, можливо, з військом, а можливо – з економічним блоком. У будь-якому разі такий ласий шматок досить просто прибрати. У нього не було рахунків, він усе це десь переховував переважно готівкою. Якщо ті, хто на нього напав, добули ці гроші – звичайно, вони їх забрали з собою,

– вважає Молчанов.

Інсценування смерті

Херсонський активіст наголошує, що з такими величезними грошима зімітувати власну смерть зовсім не складно. Достатньо підкупити до 10 чиновників та офіцерів, які правдоподібно удають, що він загинув, імітують слідчі дії та навіть підробляють могилу ковальова. "Можливо, когось туди й поклали, хто його знає. Так званої "нєучтьонкі", необлікованих вбитих у них багато", – переконаний активіст.

Враховуючи те, що ковальов є неймовірно цинічною людиною, відкидати версію про зникнення не варто. "Він зрозумів, що росія виявилася не надовго і не назавжди, заробив те, що хотів заробити, віддав невеличку частину заробленого за своє зникнення і зник. І десь зараз перебуває в ОАЕ, Бразилії або на Карибських островах", – припустив Молчанов.

Втім, неважливо, що саме трапилося зі зрадником. "Будь-яка з цих трьох версій є вигідною нам, тому що він показав: колаборантам немає чого засиджуватися, треба "рвати кігті". Або їх просто приб'ють", – підсумував херсонський активіст.

Що відомо про зрадника олексія ковальова: коротко

До теми – втеча колаборанта стрємоусова – версія Молчанова: дивіться відео