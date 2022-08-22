Тепер процедура конфіскації активу та передачі його на потреби держави юридично завершена. Про це йдеться у релізі, опублікованому на сайті Держкіно 22 серпня.

Зверніть увагу Більше російських ракет в морі, вибухи на базі найманців у Донецьку: основне за 180 день війни

Майно зрадника Ковальова передали Держкіно

Майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" українського інформаційно розважального телеканалу "4 канал", що належав депутату-зраднику Олексію Ковальову, передано АРМА у розпорядження Державного агентства України з питань кіно,

– мовиться в повідомленні.

Таке рішення є важливим свідченням, що покарання за державну зраду не уникнути. У Держкіно вважають, що це подія, яка теж на крок наближує Україну до перемоги.

Відомо, що депутата оголосили в розшук. Досудове розслідування триває.

Що цьому передувало

У квітні 2022 року працівники ДБР відкрили кримінальне провадження проти народного депутата Олексія Ковальова. Він після початку війни росії проти України оселився на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупаційній "владі".

Як з'ясувалося, на початку липня Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному "уряді Херсонської області".

Варто переглянути – у Маріуполі окупанти бояться ночувати та їсти: відео