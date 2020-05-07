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      Сразу 6 автомобилей попали в ДТП в Киеве: видео

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      В Киеве столкнулись 6 автомобилей - видео
      В Киеве произошло ДТП с участием 6 автомобилей / Информатор

      В Киеве снова масштабное ДТП – столкнулись сразу 6 автомобилей. Пока нет информации о пострадавших.

      Авария произошла в Соломенском районе столицы, сообщает "Киев Оперативный" на своей фейсбук-странице.

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      На видео видно повреждения некоторых авто. Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии. На месте работают правоохранители, информация о пострадавших уточняется.

      Смотрите видео ДТП в Киеве:

       
      Как видно на видео, движение на этой части дороги немного затруднено.
       
      К сожалению, это не единственное ДТП в Киеве с участием нескольких автомобилей в последние дни. Так, 6 мая на проспекте Победы произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса.
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики
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