Сразу 6 автомобилей попали в ДТП в Киеве: видео
В Киеве снова масштабное ДТП – столкнулись сразу 6 автомобилей. Пока нет информации о пострадавших.
Авария произошла в Соломенском районе столицы, сообщает "Киев Оперативный" на своей фейсбук-странице.
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На видео видно повреждения некоторых авто. Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии. На месте работают правоохранители, информация о пострадавших уточняется.
Смотрите видео ДТП в Киеве:
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