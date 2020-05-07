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      Відразу 6 автівок потрапили у ДТП в Києві: відео

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      У Києві зіткнулись 6 автівок - відео
      У Києві сталася ДТП за участю 6 автівок / Інформатор

      У Києві знову масштабна ДТП – зіткнулися відразу 6 автомобілів. Наразі немає інформації про постраждалих.

      Аварія сталася в Солом’янському районі столиці, повідомляє "Київ Оперативний" на своїй фейсбук-сторінці.

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      На відео видно пошкодження деяких авто. Поки невідомо, що саме стало причиною аварії. На місці працюють правоохоронці, інформація про постраждалих уточнюється.

      Дивіться відео ДТП у Києві:

       
      Як видно на відео, рух на цій частині дороги трохи ускладнений.

      На жаль, це не єдина ДТП у Києві за участю кількох автомобілів протягом останніх днів. Так, 6 травня на проспекті Перемоги сталася масштабна аварія за участю чотирьох автомобілів. В результаті ДТП загинув водій мікроавтобуса.

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики
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