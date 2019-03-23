Сразу после выстрела позвонила мама, наверное, чувствовала – бойцы о смерти их собрата

Под поселком Новомихайловка на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб медик 24 бригады имени короля Даниила Владимир Маркевич. По данным нашей разведки, вдоль линии соприкосновения кочуют российские снайперы, поэтому, скорее всего, это их работа.

Снайпер оккупантов попал в 48-летнего старшего сержанта Маркевича Владимира – уроженца поселка Роздил, что в Николаевском районе Львовской области.

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По словам военных, это произошло моментально.

Боец ВСУ Петр был рядом, когда его собрат Владимир наблюдал за врагом. Вдруг раздался выстрел со стороны врага и боец упал. Герой погиб на глазах у собратьев. Пуля попала Владимиру в голову. Шансов спасти его не было, но собратья пытались это делать до последнего.

Здесь такой случай (убили Владимира Маркевича, – 24) и телефон звонит – мама. Наверное, чувствует ли что-то. Пока мы его несли два раза телефон звонил,

– рассказал военнослужащий 24 бригады имени короля Даниила ВСУ Петр.

Владимиру навечно осталось 47. В бригаде он не прослужил и года. Бойцы вспоминают, что он всегда был с ними. И хоть служил на должности медика – помогал чем мог: стрелял, наблюдал и тому подобное.



Погибший боец Владимир Маркевич

В 24 бригаде отмечают, что в последнее время ситуация значительно осложнилась. К боевикам пришло значительное подкрепление из России, как снайперов, так и спецназовцев.

Ситуация на фронте обостряется из-за приближения выборов. А во время самого воеизъявления следует ожидать пик этих провокаций. Командиры боевиков 1 и 2 армейских корпусов – так называются армии группировок "ДНР" и "ЛНР" соответственно, они получили новое задание в Москве.

Оба командира этих корпусов были в Москве, где получили четкие инструкции по "раздуванию" конфликта именно до выборов и во время выборов. Тем самым Россия показывает, кто здесь хозяин. Но РФ ошибается – хозяева здесь мы,

- ответил командующий Операции Объединенных Сил Сергей Наев.

В штабе ООС пообещали, что все необходимые меры, чтобы выборы состоялись здесь, вдоль линии фронта, уже принимаются. И к любым провокациям готовы.