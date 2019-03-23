Одразу після пострілу подзвонила мама, напевно, відчувала, – бійці про смерть їхнього побратима

Під селищем Новомихайлівка на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув медик 24 бригади імені короля Данила Володимир Маркевич. За даними нашої розвідки, вздовж лінії зіткнення кочують російські снайпери, тому, скоріш за все, це їхня робота.

Снайпер окупантів влучив у 48-річного старшого сержанта Маркевича Володимира – уродженця селища Розділ, що у Миколаївському районі Львівській області.

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За словами військових, це сталося моментально.

Боєць ЗСУ Петро був поруч, коли його побратим Володимир спостерігав за ворогом. Аж раптом пролунав постріл з боку ворога і боєць впав. Герой загинув на очах у побратимів. Куля влучила Володимиру в голову. Шансів врятувати його не було, але побратими намагались це робити до останнього.

Тут такий випадок (вбили Володимира Маркевича, – 24) і телефон дзвонить – мама. Напевно, відчуває чи шо. Поки ми його несли два рази телефон дзвонив,

– розповів військовослужбовець 24 бригади імені короля Данила ЗСУ Петро.

Володимиру навічно залишилось 47. У бригаді він не прослужив і року. Бійці згадують, що він завжди був з ними. І хоч служив на посаді медика – допомагав чим міг: стріляв, спостерігав тощо.



Вбитий боєць Володимир Маркевич

У 24 бригаді зазначають, що останнім часом ситуація значно ускладнилась. На бойовиків прийшло значне підкріплення з Росії, як снайперів, так і спецпризначенців.

Ситуація на фронті загострюється через наближення виборів. А під час самого воєвиявлення слід очікувати пік цих провокацій. Командири бойовиків 1 та 2 армійських корпусів – так називаються армії угруповань "ДНР" та "ЛНР" відповідно, вони отримали нове завдання в Москві.

Обидва командири цих корпусів були в Москві, де отримали чіткі інструкції щодо "роздмухування" конфлікту саме до виборів і під час виборів. Тим саме Росія показує, хто тут господар. Але РФ помиляється – господарі тут ми,

– відповів командувач Операції Об'єднаних Сил Сергій Наєв.

У штабі ООС пообіцяли, що всі необхідні заходи, аби вибори відбулись тут, вдзовж лінії фронту, вже вживаються. І до будь-яких провокацій готові.