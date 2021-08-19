Среди частных компаний Украины лидером налогоплательщиков является группа "Метинвест"

Первым по величине налогоплательщиком в Украине среди частных компаний является Группа компаний "Метинвест", и третьим плательщиком в целом.

"Метинвест" пополнила государственный бюджет, по данным 2020 года, на 22,1 миллиарда гривен.

Об этом говорится в статье "Газ, металлургия и табачные изделия: от кого зависит бюджет Украины и кто платит больше всех в казну".

Отмечается, что на предприятиях "Метинвеста" работают 80 тысяч сотрудников.

Добавим, что также крупнейшими государственными налогоплательщиками в Украине являются "Укрнафта" и "Укргаздобыча".

По данным за 2020 год, они уплатили в бюджет страны 45,8 миллиарда гривен и 28,4 миллиарда гривен, соответственно. Третьим идет "Метинвест". Эти рейтинги ежегодно публикует Государственная фискальная служба.