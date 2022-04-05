Среди погибших – дети: полиция показала фото из обстрелянного Николаева

Оккупанты вечером 4 апреля обстреляли Николаев кассетными боеприпасами. Погибли 10 человек, среди них – ребенок. Правоохранители поделились фото последствий преступных действий противника.

В правоохранительных органах заверили, что все преступления тщательно документируют. Полиция подтверждает, что погибшие и раненые – гражданские.

Раньше В результате обстрела кассетными бомбами Николаева погибли 10 человек

Полиция документирует преступления

На месте происшествия уже работают следственно-оперативные группы. Раненых госпитализировали. По фактам обстрелов идет расследование: статья, по которой открыто уголовное производство, – нарушение законов и обычаев войны.

Николаевские правоохранители рассказали, что только за последние сутки обработали 638 сигналов – по звонкам жителей на 102. Большинство из них – о последствиях обстрелов.

Враги обстреляли Николаев / Фото Нацполиции

Следует посмотреть: утреннее обращение Генштаба за 5 апреля