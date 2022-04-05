Среди погибших – дети: полиция показала фото из обстрелянного Николаева
Источник:Нацполиция
Оккупанты вечером 4 апреля обстреляли Николаев кассетными боеприпасами. Погибли 10 человек, среди них – ребенок. Правоохранители поделились фото последствий преступных действий противника.
В правоохранительных органах заверили, что все преступления тщательно документируют. Полиция подтверждает, что погибшие и раненые – гражданские.
Раньше В результате обстрела кассетными бомбами Николаева погибли 10 человек
Полиция документирует преступления
На месте происшествия уже работают следственно-оперативные группы. Раненых госпитализировали. По фактам обстрелов идет расследование: статья, по которой открыто уголовное производство, – нарушение законов и обычаев войны.
Николаевские правоохранители рассказали, что только за последние сутки обработали 638 сигналов – по звонкам жителей на 102. Большинство из них – о последствиях обстрелов.
Враги обстреляли Николаев / Фото Нацполиции
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