По данным Нацполиции, в результате обстрелов были убиты и ранены мирные жители, среди них – ребенок.

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Вчера враг обстрелял 11 населенных пунктов Донбасса – Мариуполь, Краматорск, Бахмут, Угледар, Авдеевку, Марьинку, Большую Новоселку, Заречное, Приволье, Богородичное и Павловку. Разрушения получили гражданские объекты.

Сообщается, что оккупанты обстреливали мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии.

Также в Нацполиции жителям напомнили, что выезжать из области самостоятельно и непроверенными маршрутами – опасно, ведь враг расстреливает гражданские автомобили или отбирает транспорт.

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