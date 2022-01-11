Среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО и ЕС

Подавляющее большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного в течение 13 – 16 декабря 2021 года КМИС.

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В случае референдума касательно вступления в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 21,6% – "против". В случае референдума касательно вступления в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% – "против",

– говорится в исследовании.

В Киевском международном институте социологии указали, что среди жителей запада и центра страны подавляющее большинство поддерживают и вступление в Европейский Союз, и вступление в Североатлантический альянс. На юге и востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже.

"В то же время, в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса "за" и "против" разделились бы практически поровну", – добавили в КМИС.

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