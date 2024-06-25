Сколько среди возвращенных пленных защитников "Азовстали"

Вечером, 25 июня, в Украину вернули 90 пленных. Известно, что среди них также есть и защитники "Азовстали".

Так, наше государство смогло вернуть 52 защитника "Азовстали". Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Сколько защитников "Азовстали" вернули

Замечательный день. Идет мероприятие, в рамках которого домой уже вернулось 90 наших людей. Это военные из ВСУ, НГУ, ГНСУ. Среди них – 52 защитника "Азовстали", плененные из ЧАЭС,

​​​​ – говорится в сообщении.

Андрей Ермак также добавил, что в ближайшее время стоит ожидать продолжения.

По его словам, это очень важный обмен, ведь ключевой задачей для нашего государства является возвращение всех наших защитников домой.

"Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом. Задача от Президента - вернуть всех. Спасибо нашей команде за работу", – добавил украинский чиновник.

Глава Офиса президента также выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие обмену наших бойцов.

В Украину вернули 52 защитника "Азовстали": смотрите видео

Напомним, что во время предварительного обмена пленными 31 мая 2024 домой наконец вернулись десятки украинцев, среди которых 10 защитников Мариуполя и одна женщина из бригады НГУ "Азов".

К сожалению, среди них не было никого из военных-азовцев, вышедших по приказу в плен более 2 лет назад из "Азовстали".