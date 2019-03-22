Среди украинских военных провели конкурс рукопашного боя

В Житомире почти 150 военных соревновались за звание сильнейшего. Представители всех военных формирований приехали в Житомир на всеукраинские соревнования по рукопашному бою. Ожесточенная борьба длилась два дня.

На бойцовском поле военные со всех профильных учебных заведений и войск.

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Михаил Зимбицкий в армии уже почти 5 лет. За это время был в большинстве горячих точек Востока – воевал в районе Краматорска.

Михаил Зимбицкий, который уже 5 лет воюет на Донбассе

Парень стал чемпионом в своей весовой категории. И говорит: такие соревнования – лучшая возможность освободиться от негатива, приобретенного на войне.

Ты сюда приходишь, всю энергию, все эмоции, всю злость ты можешь вылить на противника, но ты знаешь правила, ты знаешь, что можно, а что нет,

– отметил участник соревнований Михаил Зимбицкий.

Абсолютную победу с огромным отрывом в командном зачете одержала сборная десантно-штурмовых войск. Ребята уверяют, что рукопашный бой – это основа основ десантника.

В конкурсе приняло участие 150 бойцов

Ведь во многих ситуациях лучше не брать в руки оружие, потому что можно навредить мирным жителям.

Самое главное – мы можем рукопашный бой на службе применить и не нанести вред гражданским лицам. Это самое главное, что мне нравится в рукопашном бою,

– сказал представитель команды десантников Вячеслав Тен.

В этом году в Житомир приехали почти 150 бойцов, всего – 13 команд. Большинство из них – профессиональные спортсмены, которые соревновались в шести весовых категориях. За золотые медали победители получили 5 тысяч гривен, за серебряные – 3, а за бронзу – 2 тысячи.