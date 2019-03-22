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      Среди украинских военных провели конкурс рукопашного боя

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      В Житомире почти 150 военных соревновались за звание сильнейшего. Представители всех военных формирований приехали в Житомир на всеукраинские соревнования по рукопашному бою. Ожесточенная борьба длилась два дня.

      На бойцовском поле военные со всех профильных учебных заведений и войск.

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      Михаил Зимбицкий в армии уже почти 5 лет. За это время был в большинстве горячих точек Востока – воевал в районе Краматорска.

      війна на донбасі

      Михаил Зимбицкий, который уже 5 лет воюет на Донбассе

      Парень стал чемпионом в своей весовой категории. И говорит: такие соревнования – лучшая возможность освободиться от негатива, приобретенного на войне.

      Ты сюда приходишь, всю энергию, все эмоции, всю злость ты можешь вылить на противника, но ты знаешь правила, ты знаешь, что можно, а что нет,
      – отметил участник соревнований Михаил Зимбицкий.

      Абсолютную победу с огромным отрывом в командном зачете одержала сборная десантно-штурмовых войск. Ребята уверяют, что рукопашный бой – это основа основ десантника.

      війна на донбасі конкурс рукопашний бій

      В конкурсе приняло участие 150 бойцов

      Ведь во многих ситуациях лучше не брать в руки оружие, потому что можно навредить мирным жителям.

      Самое главное – мы можем рукопашный бой на службе применить и не нанести вред гражданским лицам. Это самое главное, что мне нравится в рукопашном бою,
      – сказал представитель команды десантников Вячеслав Тен.

      В этом году в Житомир приехали почти 150 бойцов, всего – 13 команд. Большинство из них – профессиональные спортсмены, которые соревновались в шести весовых категориях. За золотые медали победители получили 5 тысяч гривен, за серебряные – 3, а за бронзу – 2 тысячи.

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      Теги: Новости Украины Новости Житомира Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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