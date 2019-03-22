Серед українських військових провели конкурс рукопашного бою

У Житомирі майже 150 військових змагалися за звання найсильнішого. Представники всіх військових формувань приїхали до Житомира на всеукраїнські змагання з рукопашного бою. Запекла боротьба тривала два дні.

На бійцівському полі військові зі всіх профільних навчальних закладів та військ.

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Михайло Зімбіцький у війську вже майже 5 років. За цей час був у більшості гарячих точок Сходу – воював у районі Краматорська.



Михайло Зімбіцький, який вже 5 років воює на Донбасі

Хлопець став чемпіоном у своїй ваговій категорії. І каже: такі змагання – найкраща нагода звільнитися від негативу, набутого на війні.

Ти сюди приходиш, всю енергію, всі емоції, всю злість ти можеш вилити на супротивника, але ти знаєш правила, ти знаєш, що можна, а що ні,

– зазначив учасник змагань Михайло Зімбіцький.

Абсолютну перемогу із величезним відривом у командному заліку здобула збірна десантно-штурмових військ. Хлопці запевняють, що рукопашний бій – це основа основ десантника.



У конкурсі взяло участь 150 бійців

Адже в багатьох ситуаціях краще не брати до рук зброю, бо можна нашкодити мирним жителям.

Найголовніше – ми можемо рукопашний бій на службі застосувати і не завдати шкоди цивільним особам. Це найголовніше, що мені подобається в рукопашному бою,

– сказав представник команди десантників В'ячеслав Тен.

Цьогоріч до Житомира приїхали майже 150 бійців, усього – 13 команд. Більшість із них – професійні спортсмени, які змагались у шести вагових категоріях. За золоті медалі переможці отримали 5 тисяч гривень, за срібні – 3, а за бронзу – 2 тисячі.