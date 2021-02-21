Власти Израиля закрыли пляжи на Средиземном море. Все из-за разлива смолы, ведь жидкость достигла береговой линии. В результате многие морские жителей погибли.

Жителей Израиля даже призывали держаться подальше от побережья. Закрыли пляжи от Рош-ха-Никра на севере, на границе с Ливаном до Зикима у Сектора Газа на юге.

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Однако тысячи граждан все равно пришли к береговой линии, чтобы помочь в ликвидации разлива. В результате некоторых людей госпитализировали из-за вдыхания токсичных испарений.

Теперь к ликвидации катастрофы привлекут военных.

Почему разлилась смола

Причины разлива смолы пока неизвестны. Ранее в 50 километрах от берега обнаружили разлив нефти в море. Предполагается, что за это может быть ответственное одно из 10 судов, которые бывали в этом районе.



Эксперты исследуют побережье / Фото GPO

Массовая гибель морских жителей

Разлив уже привел к гибели многих морских существ. На берегу Израиля даже выбросило труп кита. Чиновники страны уже называли это самой плохой экологической катастрофой в Израиле за последние годы.



На берег выбросило кита / Фото Times of Israel



От катастрофы пострадали множество морских обитателей​ / Фото AP Photo