Влада Ізраїлю закрила пляжі на Середземному морі. Все через розлив смоли, адже рідина досягла берегової лінії. У результаті багато морських жителів загинули.

Жителів Ізраїлю навіть закликали триматись подалі від узбережжя. Закрили пляжі від Рош-ха-Нікри на півночі, на кордоні з Ліваном до Зікіма біля Сектора Газу на півдні.

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Однак тисячі громадян все одно прийшли до берегової лінії, аби допомогти у ліквідації розливу. У результаті деяких людей госпіталізували через вдихання токсичних випарів.

Тепер до ліквідації катастрофи залучать військових.

Чому розлилась смола

Причина розливу смоли наразі невідомі. Раніше за 50 кілометрів від берегу виявили розлив нафти в море. Припускають, що за це може бути відповідальне одне з 10 суден, які бували в тому районі.



Експерти досліджують узбережжя / Фото GPO

Масова загибель морських жителів

Розлив вже призвів до загибелі багатьох морських істот. На березі Ізраїлю навіть викинуло мертве тіло кита. Чиновники країни вже називали це найгіршою екологічною катастрофою в Ізраїлі за останні роки.



На берег викинуло кита / Фото Times of Israel



Від катастрофи постраждали безліч морських мешканців / Фото AP Photo