Россия удерживает в Средиземном море 5 носителей ракет "Калибр", – ВМС

Российские оккупанты до сих пор держат в Средиземном море носители ракет. Таким образом, захватчики могут нанести удар по Украине в любой момент.

Также оккупанты держат в море вражеские корабли. Напомним, что у захватчиков осталось ракет на 2 – 3 массированных обстрела.

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Сколько носителей ракет удерживает Россия

По состоянию на 4 января в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля. А в Азовском море российские оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет,

– отметили в Военно-морских силах Украины.

Кроме этого, за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю – 23 судна, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю – 18 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.



Сколько носителей ракет удерживает Россия / ВМС ВС Украины

Россия может готовить атаку на Рождество

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк накануне рассказала, что они анализируют и ожидают, что новая массированная атака может быть в районе православного Рождества (6 – 7 января – 24 Канал).

Поэтому украинцам нужно быть осторожными и днем и ночью. Так, у российских захватчиков все еще достаточно иранских дронов, которые они используют в последнее время преимущественно ночью, надеясь, что в темное время суток их труднее заметить.