Средняя зарплата украинцев уже больше 500 долларов: почему этому рано радоваться

Средняя заработная плата в последние месяцы бьет рекорды: впервые в истории Украины более 500 долларов США в эквиваленте. Но не у всех, а потому радоваться этому факту рано. Далее читайте на украинском.

Складається враження, що українці в середньому живуть на ці 14 239 гривень на місяць, що не так вже і погано. А розмови про найбіднішу країну в Європі перебільшені.

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Але насправді на 500 доларів США в місяць живуть менше 5% українців. А половина живе на 200 доларів США або навіть менше…

Необхідно нагадати, що 14 239 гривень – це сума до оподаткування. Після вирахування ПДФО та військового збору залишається 11 462 гривень.

Ці 11 тисяч мають працюючі українці.

Зайнятого населення в Україні 15,7 мільйона. І в цю категорію відносяться і неформально зайняті, і навіть ті, хто вирощує овочі на власному городі і потім продають на базарі.

Штатних же працівників в Україні лише 7,1 мільйона і саме вони отримують середню зарплату у розмірі 14 239 гривень.

Окрім них в Україні ще є 1,7 мільйона безробітних.

14,5 мільйона тих, хто не входить в робочу силу. Ці люди не працюють, але не вважаться безробітними. Пенсіонерів з них лише 9,5 мільйона.

Ще є 6,3 мільйона дітей до 15 років.

От і виходить, що 11 тисяч гривень, які штатний працівник в середньому отримує на руки, витрачаються далеко не на одну людину.

Згідно з дослідженням Держстату доходів і витрат населення у ІІ кварталі 2021 року, медіанний рівень середньодушових грошових доходів – 5250 гривень (200 доларів США).

Сумна статистика:

30% населення живуть на 4000 гривень або менше.

13% (кожний восьмий українець!) – на 3000 гривень, або менше.

4,7% на понад 12 000 гривень на місяць.