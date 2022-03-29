Средств на все первоочередные нужды – армию, соцвыплаты, медицину хватает. – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас экономика только в процессе оправления от шока.

По его словам, для стимулирования экономики решили полностью открыть таможню.

Важно Оккупанты постоянно наносят удары по нефтебазам: Шмыгаль объяснил, есть ли опасность дефицита топлива

Денис Шмигаль отметил, что также заработает новая налоговая система – 2% из оборота. В краткосрочном периоде это дважды может снизить доходы бюджета.

Но даже в таком случае есть ясное понимание, что средств на все первоочередные нужды – армию, социальные выплаты, медицину, другие защищенные статьи бюджета – нам хватает. Это касается планирования на ближайшие 2 – 3 месяца,

– объяснил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что Украина получила доступ к средствам Евросоюза – 1,2 миллиарда евро, а также 1,4 миллиарда от МВФ. Кроме того, есть доступ к кредитам и грантам. "Это и есть наша подушка безопасности, которая будет покрывать дефицит", – добавил Шмигаль.

Стоит знать – Страны G7 отказали России платить за газ рублями: смотрите видео