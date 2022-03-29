Средств на все первоочередные нужды – армию, соцвыплаты, медицину хватает. – Шмыгаль
Источник:Интерфакс-Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас экономика только в процессе оправления от шока.
По его словам, для стимулирования экономики решили полностью открыть таможню.
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Денис Шмигаль отметил, что также заработает новая налоговая система – 2% из оборота. В краткосрочном периоде это дважды может снизить доходы бюджета.
Но даже в таком случае есть ясное понимание, что средств на все первоочередные нужды – армию, социальные выплаты, медицину, другие защищенные статьи бюджета – нам хватает. Это касается планирования на ближайшие 2 – 3 месяца,
– объяснил Денис Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что Украина получила доступ к средствам Евросоюза – 1,2 миллиарда евро, а также 1,4 миллиарда от МВФ. Кроме того, есть доступ к кредитам и грантам. "Это и есть наша подушка безопасности, которая будет покрывать дефицит", – добавил Шмигаль.
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