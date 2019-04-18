Срочное заседание СНБО из-за отмены национализации "Приватбанка": основные тезисы
Президент Украины Петр Порошенко я созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины через решение суда об отмене национализации "Приватбанка".
Скоординированными действиями необходимо убрать любые риски, защитить интересы людей и защитить стабильность национальной валюты, подчеркнул действующий гарант.
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