Срыв отопительного сезона в Светловодске: что говорят в Кабмине

Министер развития общин и территорий Алена Бабак считает срыв отопительного сезона в Светловодске Кировоградской примером кризиса местного самоуправления.

Как отметила чиновница в комментарии "Радио Свобода", ситуация с отоплением в Светловодске – это "и проблема, и пример кризиса или недейственности местного самоуправления.

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В этом городе уже очень давно наблюдается безвластия. Еще с прошлого года были обращения в Верховную Раду провести внеочередные выборы мэра. Главы нет, секретари совета меняются, коммунальное имущество передали непонятно каким образом частной компании, включая сети и имущество, которое является системами жизнеобеспечения, что запрещено законом. Этому городу нужен мэр,

– подчеркнула она.

По ее убеждению, выходом из ситуации могут стать новые местные выборы. Бабак добавила, что местная община должна "обращаться в Верховную Раду и говорить, что не могут жить с безвластием".

Что известно о срыве отопительного сезона в Светловодске

Здесь произошло не менее 13 прорывов трубопроводов сетей централизованного теплоснабжения. В результате 13 тысяч жителей города остались без тепла.

25 ноября прокуратура Кировоградской области сообщила, что по факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыла уголовное производство по статье о "злоупотреблении полномочиями должностным лицом".