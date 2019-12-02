Срыв отопительного сезона в Светловодске: что говорят в Кабмине
Министер развития общин и территорий Алена Бабак считает срыв отопительного сезона в Светловодске Кировоградской примером кризиса местного самоуправления.
Как отметила чиновница в комментарии "Радио Свобода", ситуация с отоплением в Светловодске – это "и проблема, и пример кризиса или недейственности местного самоуправления.
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В этом городе уже очень давно наблюдается безвластия. Еще с прошлого года были обращения в Верховную Раду провести внеочередные выборы мэра. Главы нет, секретари совета меняются, коммунальное имущество передали непонятно каким образом частной компании, включая сети и имущество, которое является системами жизнеобеспечения, что запрещено законом. Этому городу нужен мэр,
– подчеркнула она.
По ее убеждению, выходом из ситуации могут стать новые местные выборы. Бабак добавила, что местная община должна "обращаться в Верховную Раду и говорить, что не могут жить с безвластием".
Что известно о срыве отопительного сезона в Светловодске
Здесь произошло не менее 13 прорывов трубопроводов сетей централизованного теплоснабжения. В результате 13 тысяч жителей города остались без тепла.
25 ноября прокуратура Кировоградской области сообщила, что по факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыла уголовное производство по статье о "злоупотреблении полномочиями должностным лицом".
По информации пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 1 декабря в Светловодске еще продолжались работы по ликвидации локальных порывов трубопровода.
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