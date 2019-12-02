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      Зрив опалювального сезону в Світловодську: що кажуть у Кабміні

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      Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак прокоментувала зрив опалювального сезону в Світловодську / ZIK

      Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак вважає зрив опалювального сезону в Світловодську на Кіровоградщині прикладом кризи місцевого самоврядування.

      Як зауважила чиновниця у коментарі "Радіо Свобода", ситуація з опаленням у Світловодську – це "і проблема, і приклад кризи або недієвості місцевого самоврядування.

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      У цьому місті вже дуже давно триває безвладдя. Ще з минулого року були звернення до Верховної Ради провести позачергові вибори мера. Голови не має, секретарі ради змінюються, комунальне майно передали незрозуміло в який спосіб приватній компанії, включно з мережами та майном, яке є системами життєзабезпечення, що заборонено законом. Цьому місту потрібен мер,
      – наголосила вона.

      На її переконання, виходом із ситуації можуть стати нові місцеві вибори. Бабак додала, що місцева громада повинна "звертатися до Верховної Ради та казати, що не можуть жити з безвладдям".

      Що відомо про зрив опалювального сезону в Світловодську

      Тут сталося щонайменше 13 проривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання. У результаті 13 тисяч жителів міста залишилися без тепла.

      25 листопада прокуратура Кіровоградської області повідомила, що за фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрила кримінальне провадження за статтею про "зловживання повноваженнями службовою особою".

      За інформацією пресцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій, 1 грудня у Світловодську ще тривали роботи з ліквідації локальних поривів трубопроводу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Альона Бабак Міністерство розвитку громад та територій Новини Кропивницького Опалювальний сезон
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