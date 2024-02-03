Джо Байден заявил, что ответный удар – нанесен. В частности, Штаты атаковали отряд Корпуса стражей исламской революции и связанным с ним групп. Говорится о тех, кто стоит за нападением на военных США.

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Президент США подчеркнул, что его страна не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или еще где-то в мире. В то же время тем, кто наносят удары, непременно стоит готовиться к ответу.

Детали ответа

В Пентагоне заявили, что сейчас мир видит только начало ответа. КСИР и их союзников привлекут к ответственности за нападения на силы США и коалиционных сил. Где и когда ответ продолжится, Штаты выберут.

Всего в течение часов силы США атаковали почти 100 объектов в Сирии и Ираке. В частности, говорится о командных центрах, складах, логистических центрах, а также – производственных мощностях боевиков. Известно, что в Багдаде звучала воздушная тревога.

Вооруженные силы США нанесли удары по более 85 целям, с помощью многих самолетов, в частности, дальних бомбардировщиков, которые прилетели из Штатов,

– говорится в сообщении.

К слову, ранее в США критиковали Байдена за достаточно мягкие решения в этом вопросе. Однако президент США отмечал, что не хочет обострять ситуацию.