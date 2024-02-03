Джо Байден заявив, що удар у відповідь – завданий. Зокрема, Штати атакували загін Корпусу вартових ісламської революції і пов'язаним з ним груп. Мовиться про тих, хто стоїть за нападом на військових США.

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Президент США наголосив, що його країна не прагне конфлікту на Близькому Сході або ще десь у світі. Водночас тим, хто завдають удари, неодмінно варто готуватися до відповіді.

Деталі відповіді

У Пентагоні заявили, що наразі світ бачить лише початок відповіді. КВІР та їхніх союзників притягнуть до відповідальності за напади на сили США та коаліційних сил. Де й коли відповідь продовжиться, Штати оберуть.

Загалом упродовж годин сили США атакували майже 100 об'єктів в Сирії та Іраку. Зокрема, мовиться про командні центри, склади, логістичні центри, а також – виробничі потужності бойовиків. Відомо, що у Багдаді лунала повітряна тривога.

Збройні сили США завдали ударів по понад 85 цілям, за допомогою багатьох літаків, зокрема, дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Штатів,

– мовиться у повідомленні.

До слова, раніше у США критикували Байдена за достатньо м'які рішення у цьому питанні. Однак президент США наголошував, що не хоче загострювати ситуацію.