Соединенные Штаты Америки 7 апреля введут санкции против Управления оборонной индустрии Турции SSB. Причиной стало участие ведомства в соглашении о закупке систем С-400 в России.

Государственный секретарь Энтони Блинкен также признал необходимость ввести ограничения против руководителей государственной структуры – Исмаила Демира, Фарука Йигита, Серхата Генкоглу и Мустафы Альпер Дениза.

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Согласно Акту противодействия противникам Америки путем санкций, государственный секретарь определил, что турецкое Управление оборонной индустрии SSB, известное ранее как Подсекретариат оборонной индустрии (SSM), в период после 2 августа 2017 года осуществило сознательную масштабную операцию с организацией, которая входит в состав оборонного/разведывательных секторов правительства России или работает от его имени,

– говорится в документе.

Что предусматривают санкции

Запрет на въезд в США,

блокировка активов на американской территории,

запрет на финансовые операции с этими лицами.

Кроме этого, вводится запрет на экспорт из США и предоставление кредитов SSB на сумму более 10 миллионов долларов.

Обратите внимание! Соединенные Штаты неоднократно угрожали санкциями Турции из-за закупки ими российских комплексов ПВО С-400, что расходится с общими интересами в рамках союзничества в НАТО.