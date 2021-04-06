США вводят санкции против Турции из-за использования российских комплексов С-400
Соединенные Штаты Америки 7 апреля введут санкции против Управления оборонной индустрии Турции SSB. Причиной стало участие ведомства в соглашении о закупке систем С-400 в России.
Источник:Госдеп США
Государственный секретарь Энтони Блинкен также признал необходимость ввести ограничения против руководителей государственной структуры – Исмаила Демира, Фарука Йигита, Серхата Генкоглу и Мустафы Альпер Дениза.
Читайте также США требуют, чтобы Турция отказалась от российских С-400
Согласно Акту противодействия противникам Америки путем санкций, государственный секретарь определил, что турецкое Управление оборонной индустрии SSB, известное ранее как Подсекретариат оборонной индустрии (SSM), в период после 2 августа 2017 года осуществило сознательную масштабную операцию с организацией, которая входит в состав оборонного/разведывательных секторов правительства России или работает от его имени,
– говорится в документе.
Что предусматривают санкции
- Запрет на въезд в США,
- блокировка активов на американской территории,
- запрет на финансовые операции с этими лицами.
Кроме этого, вводится запрет на экспорт из США и предоставление кредитов SSB на сумму более 10 миллионов долларов.
Поделиться новостью