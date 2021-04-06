Сполучені Штати Америки 7 квітня запровадять санкції проти Управління оборонної індустрії Туреччини SSB. Причиною стала участь відомства в угоді про закупівлю систем С-400 в Росії.

Державний секретар Ентоні Блінкен також визнав необхідність запровадити обмеження проти керівників державної структури – Ісмаїла Деміра, Фарука Їгіта, Серхата Генкоглу та Мустафи Альпер Деніза.

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Відповідно до Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій, державний секретар визначив, що турецьке Управління оборонної індустрії SSB, відоме раніше як Підсекретаріат оборонної індустрії (SSM), у період після 2 серпня 2017 року здійснило свідому масштабну операцію з організацією, яка входить до складу оборонного/розвідувальних секторів уряду Росії або працює від його імені,

– йдеться у документі.

Що передбачають санкції

Заборону на в'їзд до США,

блокування активів на американській території,

заборону на фінансові операції з цими особами.

Окрім цього, вводиться заборона на експорт зі США та надання кредитів SSB на суму понад 10 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Сполучені Штати неодноразово погрожували санкціями Туреччині через закупівлю ними російських комплексів ППО С-400, що розходиться зі спільними інтересами у межах союзництва в НАТО.