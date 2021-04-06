США вводять санкції проти Туреччини через використання російських комплексів С-400
Сполучені Штати Америки 7 квітня запровадять санкції проти Управління оборонної індустрії Туреччини SSB. Причиною стала участь відомства в угоді про закупівлю систем С-400 в Росії.
Джерело:Держдеп США
Державний секретар Ентоні Блінкен також визнав необхідність запровадити обмеження проти керівників державної структури – Ісмаїла Деміра, Фарука Їгіта, Серхата Генкоглу та Мустафи Альпер Деніза.
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Відповідно до Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій, державний секретар визначив, що турецьке Управління оборонної індустрії SSB, відоме раніше як Підсекретаріат оборонної індустрії (SSM), у період після 2 серпня 2017 року здійснило свідому масштабну операцію з організацією, яка входить до складу оборонного/розвідувальних секторів уряду Росії або працює від його імені,
– йдеться у документі.
Що передбачають санкції
- Заборону на в'їзд до США,
- блокування активів на американській території,
- заборону на фінансові операції з цими особами.
Окрім цього, вводиться заборона на експорт зі США та надання кредитів SSB на суму понад 10 мільйонів доларів.
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