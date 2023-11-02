Детальнее об этом рассказали в Министерстве юстиции США. По имеющимся данным, троих россиян взяли под арест в суде Нью-Йорка. Причина: обвинение в сговоре, цель которого – отправлять контрабандную из США технику в Россию.

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Что известно о контрабанде

Среди задержанных проживающий в США 52-летний гражданин России и Таджикистана Салимджоса Насриддинов. А также 37-летний Николай Гольцев и 32-летняя Кристина Пузырева. Последние живут в Канаде. Накануне их всех обвинили в контрабанде, заговоре, цель которого – мошенничество, а также нарушение санкций.

Обратим внимание, что параллельно стало известно еще об одном обвинительном акте. Он касается обвинения в незаконной экспортной схеме с покупкой электроники для российских компаний по четырем пунктам. Последние участвуют как в разработке, так и в производстве дронов для войны против Украины.

Здесь тоже трое фигурантов: 39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников из Санкт-Петербурга и 36-летний Николай Григорьев, проживающий в Бруклине. Известно, что последнего суд Нью-Йорка арестовал, а вот Архипив и Оловянников пока – на свободе.

Говорят, эти обвиняемые пользовались компанией Quality Life Cue LLC (QLC), зарегистрированной в Бруклине. С ее помощью занимались покупкой компонентов для российских дронов компании "СМТ-АйЛогик". Она – часть схемы по производству БПЛА "Орлан-10", против которой в мае 2023 года США ввели санкции.

Заметим, что Европейский союз начинает рассмотрение нового пакета санкций против России. В этот раз цель ограничений – уменьшить доходы Кремля из промышленности. Следовательно, 12-й пакет санкций будет касаться торговых возможностей страны-агрессора.

Так, Еврокомиссия рассматривает запрет на лицензирование русского программного обеспечения. Кроме того, ЕС планирует ограничить использование технологий, которые страна-агрессор может привлекать к военному делу. Речь идет об определенных химикатах и сварочных аппаратах.