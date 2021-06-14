В местное медучреждение Del Sol госпитализировали 8 пострадавших. Из них 3 – находятся в тяжелом состоянии.

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По данным местной полиции, также пострадали 4 автомобиля.

Предварительное расследование показало, что один из автомобилей по неизвестным причинам покинул грязевую колею и пробил ограждение. Три других автомобиля также пострадали в результате первоначальной аварии,

– говорится в сообщении.

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