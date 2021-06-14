До місцевого медзакладу Del Sol госпіталізували 8 постраждалих. З них 3 – перебувають у важкому стані.

Зауважте У Джорджії сталася стрілянина: 8 поранених, серед них – 2-річний хлопчик

За даними місцевої поліції, також постраждали 4 автомобілі.

Попереднє розслідування показало, що один з автомобілів з невідомих причин покинув грязьову колію і пробив огорожу. Три інших автомобілі також постраждали у результаті первинної аварії,

– мовиться у повідомленні.

Автомобіль влетів у натовп: дивіться відео

Аварії та ДТП: останні новини