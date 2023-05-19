Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, с чем связаны недавние ракетные обстрелы Украины и почему Киев стал на шаг ближе к получению самолетов F-16. Более подробно читайте дальше в материале.

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С чем связаны ракетные атаки России

Российское Минобороны 19 мая сообщило, что Сергей Шойгу якобы "проинспектировал" российских военных на Запорожском направлении.

И что интересно, Шойгу якобы приказал оккупантам "продолжать ведение разведки для раскрытия планов противника и прекращения их реализации".

То есть враг все же боится украинского контрнаступления. И именно из-за этого страха россияне пытаются наше контрнаступление сорвать.

В частности, последние ракетные атаки России по Украине, по мнению экспертов, это попытка ударить по накоплению техники и боеприпасов ВСУ, а также попытка психологически сломать дух украинцев.

Идея россиян, по мнению спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, очень проста – внести раскол во внутреннюю ситуацию в Украине в контексте ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Россия наладила производство ракет в условиях санкций

Хотя в ГУР все же добавили немного неутешительную новость о способности россиян производить новые ракеты. В разведке заверили, что россияне действительно исчерпали значительный запас ракетного вооружения.

Однако им удалось наладить производство, несмотря на международные санкции. Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что обломки применяемых агрессором ракет указывают, что они только сошли с конвейера.

Это боеприпасы, сделанные в первом квартале 2023 года. И, к сожалению, у врага еще есть потенциал для продолжения атак.

"Они по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 – 35 единиц, "Кинжалов" – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц. То есть им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции", – сказал он.

С другой стороны, эксперты добавляют, что система ПВО в Украине уже достигла того уровня, чтобы максимально минимизировать последствия ракетных обстрелов.

Следовательно, большого влияния, кроме психологического, такие обстрелы не несут. Тем более что они не способны сорвать украинское контрнаступление.

Кроме того, CNN утверждает, что украинские силы противовоздушной обороны сбили российский самолет с помощью ЗРК Patriot. Мол, один из самолетов, уже выходивший на рубеж пуска ракет, был уничтожен из ПВО, и только Patriot способен это сделать.

Почему появилось сообщение, что США не дадут Украине F-16

Однако для еще более успешного отражения воздушных атак Украине нужны именно истребители. И вот здесь вопрос о предоставлении Украине F-16, похоже, сдвинулся с мертвой точки.

В частности, накануне издание NYT вдруг заявило, что якобы США не позволяют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе, несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки.

При этом они ссылаются на некоего "неназванного украинского чиновника". И это прекрасный кейс для понимания того, что происходило до этой новости.

В частности, россияне начали радоваться, а в Украине эту новость восприняли как предательство. Но если немного вспомнить, что Запад говорил о поставках F-16 раньше, то такая новость выглядит как сознательная провокация, чтобы перед саммитом G7 заставить американцев оправдываться. Для нас это хорошо.

Но следует рассмотреть этот вопрос в контексте. Великобритания официально объявила о начале обучения украинских пилотов.

Палата представителей Конгресса США еще в прошлом году одобрила финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских истребителях. Но если говорить о цели такого материала NYT, а именно о провокации, то она сработала.

F-16 уже близко: украинские пилоты поразили американцев

Уже 19 мая СNN утверждает, что в США готовы разрешить экспорт истребителей F-16 в Украину.

Указано, что такое решение администрация президента США Джо Байдена готова принять "на фоне большого давления со стороны представителей Конгресса США и союзников из-за усиления российских атак на Украину". То есть давление сработало.

Более того, Yahoo News утверждает, что Пентагон пригласил двух украинских пилотов, чтобы понять, насколько сложно будет их научить летать на F-16.

После проведения тестов чиновники Пентагона были поражены и заявили, что Соединенные Штаты могут научить украинских пилотов летать на истребителях F-16 всего за четыре месяца вместо прогнозируемых ранее 18!

Дело в том, что оценки украинских пилотов, прошедших обучение на летном тренажере, превзошли заявленные Пентагоном ожидания через две недели занятий.

Итак, на основе таких испытаний военные США и пришли к выводу, что нашим пилотам нужно лишь научиться пользоваться сложной авионикой F-16, все остальное они уже умеют.

Передача самолетов Украине будет рассмотрена на саммите НАТО

И здесь важно отметить, что такое испытание проводилось не просто так. Ведь документ с выводом был передан министрам обороны стран НАТО.

И вот уже генсек Альянса уверяет, что главы министерств обороны стран НАТО будут обсуждать возможную передачу Украине западных истребителей на встречи, которая состоится в июне.

Столтенберг намекнул, получим ли мы F-16. Он заверил, что передача оружия развивалась в соответствии с продвижением войны. И сейчас именно тот момент, когда пришел черед истребителей.

Генсек добавил, что этот вопрос следует очень внимательно обсудить, ведь предстоит еще решить вопрос обеспечения функционирования F-16 в Украине, предусматривающий огромное количество боеприпасов и запчастей, а также круглосуточное техническое обслуживание. И кто-то должен взять его на себя.

И вот эту часть вопроса обсудили уже на саммите G7 в Японии.

США таки примут участие в авиационной коалиции

По сообщению CNN, президент США Джо Байден на саммите "Группы семи" подтвердил участие Вашингтона в инициативе союзников по подготовке украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

По словам собеседника CNN, учения украинских летчиков, вероятнее всего, будут проходить только в Европе, но американский персонал будет участвовать в них вместе с европейскими союзниками и партнерами.

Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы их предоставим и кто их предоставит,

– добавил чиновник США.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день "Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и обучения, необходимых для проведения наступательных операций этой весной и летом".

"Дискуссии об усовершенствовании украинских Воздушных сил отражают нашу долгосрочную преданность самообороне Украины", – отметил источник CNN.